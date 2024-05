LVBP: Tiburones podría poner en el mercado a un lanzador abridor estelar

Todavía estamos a muchos meses para que la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) suba su telón. Sin embargo, las distintas organizaciones no han parado de trabajar desde sus oficinas. Una muestra de ello son los Tiburones de La Guaira.

Los actuales campeones de la pelota venezolana y del Caribe quieren vivir por segundo año seguido la alegría de alzar un campeonato, por lo que sus objetivos a corto plazo son reforzar de la mejor manera su roster, tanto a nivel ofensivo como defensivo.

¿Qué pelotero estelar podría salir de Tiburones este año?

En las últimas horas han surgidos rumores de posibles cambios, específicamente con un lanzador que para algunos ya es considerado como estelar dentro de la organización. Se trata del veterano Junior Guerra, uno de los nombres más habituales que se reporta temporada tras temporada.

Y es que el oriundo de San Félix se encuentra en la rampa de salida desde hace un tiempo, siendo incluso ofrecido a varios equipos. Justamente, uno a los que se le asoció recientemente fueron los Cardenales de Lara.

No obstante, hasta los momentos todo se trata de rumores, ya que no existen si quiera conversaciones entre ambas organizaciones. Por un lado, el cojunto crepuscular le confirmó a Meridiano que todo es "falso", mientras que al consultarle a los escualos no hubo respuesta negativa sino de "está en veremos".

Cabe recordar que la temporada 2023-2024 para Junior Guerra fue muy activa. En cuatro juegos de la ronda regular dejó 6.23 de efectividad, con nueve carreras permitidas, ocho boletos y siete ponches en 13 entradas de labor. Luego, en la semifinal ganó un juego luego de tres presentaciones, en tanto que solo vio acción en una entrada durante la final.