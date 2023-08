LVBP: Tiburones evalúa la participación de este destacado grandeliga de los Orioles

Los Tiburones de La Guaira continúan trabajando en conformar nuevamente un equipo competitivo para la venidera zafra 2023-2024 de la LVBP con la firma de distintos jugadores de la MLB así como de otros circuitos.

Este sábado el Gerente General de los escualos, César Collins, sostuvo un encuentro con el grandeliga Anthony Santander con miras a su posible participación esta temporada con el equipo luego de ser cambiado hace algunos meses desde los Tigres de Aragua.

"Excelente encuentro con Santander donde evaluamos distintos escenarios para su participación la próxima temporada. Vamos a esperar finalice la temporada para conversar con su organización. Gran entusiasmo de Anthony por debutar con el equipo" expresó Collins en su cuenta de Twitter, acompañado de una gráfica junto al jardinero de los Orioles.

"Estoy contento por esta visita. La verdad deseo jugar y aportar lo que pueda para ayudar a la organización", declaró Santander luego del encuentro. Los Tiburones informaron que esperan que el jardinero pueda sumarse al equipo en diciembre luego de terminar la temporada de las Grandes Ligas y de que su organización le otorgue el respectivo permiso.

Cabe recordar que Santander llegó en Marzo a los Tiburones en un cambio que envió a Rafael Marchán (C), Gabriel Arias (IF) y Christian Mejías (LD) a los Tigres de Aragua en intercambio por Anthony, Jean Pinto (LD) y Abrahan Gutiérrez (C).

Hasta la fecha Anthony está teniendo una de sus mejores temporadas ofensivas con los Orioles, bateando para .254, con 24 jonrones y 70 carreras impulsadas.