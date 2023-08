LVBP: Tiburones de La Guaira apuntan a la solidez para buscar el campeonato (+Detalles)

Si hay un equipo que requiere saborear el éxito en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ese es el conjunto de los Tiburones de La Guaira. Los escualos se preparan de cara a la venidera campaña de la pelota criolla y lo hacen con sed de venganza.

Los del litoral no quieren esperar más para poder alzar un nuevo campeonato en el circuito invernal de Venezuela. Por esa razón, la gerencia deportiva encabezada por César Collins, se mueven “como peces en el agua” para conformar la novena más competitiva que puedan.

Poco más de un mes nos separa de la voz de “playball” en los recintos deportivos del país donde se juega beisbol profesional. Los salados han sido el conjunto con más novedades para la zafra 2023-2024.

Hasta ahora, han logrado asegurar la participación de 31 peloteros, incluyendo a cuatro de sus importados.

Los nombres que resaltan entre la mencionada cantidad de jugadores, son: Oswaldo Cabrera (IF/OF), Maikel García (IF), Danry Vásquez (OF), Francisco Arcia (IF), Franklin Barreto (OF), Miguel Rojas (IF), Luis Matos (OF), Ángel Zerpa (P), Brayan Rocchio (IF), Edubray Ramos (P) y Mayckol Guaipe (P).

El resto de los toleteros confirmados: Leobaldo Cabrera, Sebastián Rivero, Keyber Rodríguez, Aldry Acosta, Juan Fernández, Oddanier Mosqueda, Jairo Solís, Manuel Olivares, Yonaiker Gómez, Arnaldo Hernández, Robinson Hernández, Ricardo Pinto, Albert Chávez, Ángel Aguilar, Luis Felipe Rodríguez y Ángel Macuare.

Además, el experimentado Junior Guerra (P) pudiera estar aportando a la causa de los escualos en la próxima contienda. Por ahora no ha sido anunciado oficialmente.

Importados de La Guaira:

Leonardo Regginato (OF)

Sam Bordner (P)

Zach Phillips (P)

Nate Antone (P)

Por otra parte, uno de los sectores más movidos fue el del cuerpo técnico. Será Edgardo Alfonzo el nuevo responsable de guiar a los Tiburones en las profundas aguas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.