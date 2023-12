LVBP: ¿Se queda? Este es el futuro de Osleivis Basabe con las Águilas del Zulia en esta campaña (+Video)

Estadio Monumental "Simón Bolívar".- Las Águilas del Zulia es uno de los equipos que ha ido mejorando su juego durante esta campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y con su récord en .500 se ubican en la cuarta posición de la tabla de clasificación.

Uno de los jóvenes baluartes del equipo zuliano es Osleivis Basabe, quien se ha mantenido como unas de las piezas más versátiles del manager Néstor Corredor dentro del terreno de juego, y ha sido parte fundamental del repunte del conjunto rapaz en esta campaña. Basabe habló en exclusiva con Meridiano sobre lo que ha sido su participación este año en la LVBP y en las Grandes Ligas.

Líder dentro del clubhouse

Basabe comentó que Águilas es un equipo que se encuentra bastante balanceado entre juventud y veteranía, lo que los ha llevado a ser más competitivos, sumar victorias y escalar posiciones en la tabla a puestos de Round Robin. "Es increíble. Es algo que lo estábamos soñando desde hace 3 o 4 años, ya que no hemos podido clasificar, pero ya estamos metidos en la pelea. Tenemos un tremendo equipo y es algo que lo estoy soñando y quiero ganar un título con las Águilas", dijo el oriundo de Borubes, al sur del Lago de Maracaibo.

"Es algo muy bonito, contamos con (Freddy) Galvis, Alí (Castillo) que es el capitán, Silvino (Bracho) que es un capitán también, es algo muy bonito, ya que nosotros vinimos acá a aprender de ellos y lo más importante es que nos llevamos muy bien. No sabemos quién es el líder, diría que todos somos unos líderes. La veteranía con la juventud, estamos unidos", expresó el joven de 23 años que se encuentra compartiendo el dogout con jugadores experimentados en la pelota venezolano y destacó que lo está aprovechando al máximo para aprender.

¿Se va o se queda?

El zuliano pertenece a la organización de Rays de Tampa Bay y, en este 2023, tuvo su primera experiencia con el equipo dentro del circuito de Grandes Ligas. Sin embargo, Basabe vino a Venezuela con las Águilas y también habló sobre su posible participación en la siguiente ronda.

"Estaré aquí hasta que clasifiquemos. Si no clasifico,, no me voy. Apenas clasifiquemos, iré a la casa a tomar unos días de descanso y volveré en enero", expresó el pelotero sobre sus planes en lo que resta de temporada, pero no descartó la posibilidad de estar con su equipo en la próxima fase.

Además, agregó que venir a jugar a su país ha sido clave para seguir trabajando diversos aspectos que le pueden servir para tener un mejor rendimiento en la Gran Carpa. "Tengo tres años viniendo aquí, de manera seguidas, y diría que me ha ayudado un 80%. Invito a todos los jóvenes, yo también soy un joven, que vengan a jugar porque es algo que te mantiene en forma, llega uno ready al Spring Training y los invitaría a que vengan a jugar siempre aquí", puntualizó.