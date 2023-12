LVBP: Ronald Acuña Jr. ratifica su compromiso de jugar el Round Robin y la Serie del Caribe (+Videos)

Tiburones de La Guaira y la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) en general, han tenido la grata oportunidad de contar con la presencia del único pelotero en registrar al menos 40 jonrones y robar 70 almohadillas en una misma temporada de las Grandes Ligas, Ronald Acuña Jr.

Su llegada a la novena escuala significó un antes y un después dentro del club house, generando un impacto sumamente positivo que, arrastro consigo, una serie de victorias que los ha colocado en el cuarto lugar de la clasificación, con récord de 20-22.

Hace más de dos semanas, específicamente el 21 de noviembre, durante una gala, el pelotero oriundo de La Sabana, estado La Guaira, comentó que iba a jugar sin restricciones en la zafra actual del circuito criollo. Dejando en evidencia, además, que en caso de resultar eliminado con los litoralenses, se pondrá en la lista de refuerzos.

"Este año voy a jugar completo. Si Tiburones clasifica estaré en el Round Robin y en la final... Si no clasifica me anotaré en la lista de refuerzos y jugaré en la Serie del Caribe de Miami", explicó. Esas palabras de "La Bestia" provocó un sinfín de elogios para el habilidoso jardinero de los Bravos de Atlanta, quien demuestra que jugar en su país y para su gente, es lo mejor.

Ahora, luego de triunfar por segunda vez en el Derby de Jonrones, "El Abusador" compareció ante los medios de comunicación y ratificó su posición acerca de la disponibilidad que tiene para fungir labores en la postemporada, así los de Oswaldo Guillén queden por fuera de la fiesta del Round Robin.

"Dios no lo quiera, pero si no clasificamos y me agarra otro equipo, claro que estaré jugando", soltó.

Ronald ha registrado 27 inatrapables, 7 cuadrangulares, 18 carreras remolcadas, 26 anotadas, 14 boletos negociados y 13 ponches sufridos en 61 oportunidades ofensivas, con un AVG de .443 y un sorprendente OPS de 1.482.