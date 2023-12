LVBP: Occidente vapulea los brazos de Oriente en el Juego de las Estrellas (En vivo)

A pocas semanas de que culmine la etapa regular de la temporada 2023-2024 de la LVBP, el calendario señala que este lunes 18 de diciembre los mejores peloteros de Oriente y Occidente deben enfrentarse en el esperadísimo Juego de las Estrellas 2023 en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Los managers José Alguacil y Henry Blanco son los encargados de liderar a los peloteros de ambas novenas en lo que será la edición 52 de este magnífico show. Vale mencionar que justamente los estrategas están a cargo de los dos equipos que comandan la tabla de posiciones de la liga venezolana.

Los abridores seleccionados para este compromiso son Osmer Morales (Bravos de Margarita) por Oriente y Max Castillo (Cardenales de Lara) por Occidente.

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Ildemaro Vargas pega sencillo con línea al jardín central. Juniel Querecuto batea elevado de out al jardín izquierdo. Gorkys Hernandez se poncha tirándole. Rougned Odor pega doble con línea al jardín derecho, Vargas anota. Ángel Reyes recibe base por bolas. Hernán Pérez pega doble con línea al jardín izquierdo, Odor y Reyes anotan. Lanzamiento desviado del lanzador, Pérez anota. Carlos Narváez se embasa por error en fildeo del campo corto. Emilio Marquez reemplaza a Osmer Morales. Alberth Martínez batea elevado de out al jardín central.

Occidente 4 - Oriente 0

Inning 1 (parte baja): Ronald Acuña Jr. pega triple con línea al jardín central. Maikel García batea rodado de out a primera base. José Rondón out con elevado de sacrificio al jardín derecho, anota Acuña Jr. Yasiel Puig recibe base por bolas. Leonardo Reginatto batea línea de out al segunda base.

Occidente 4 - Oriente 1

Inning 2 (parte alta): Félix Doubront reemplaza a Emilio Marquez. Freddy Galvis pega sencillo con rodado al jardín izquierdo. Ildemaro Vargas batea rodado para doble matanza. Juniel Querecuto pega sencillo con rodado al jardín derecho. Gorkys Hernández batea rodado para out forzado.

Occidente 4 - Oriente 1

Inning 2 (parte baja): Ángel Rondón reemplaza a Max Castillo. Wilson Ramos recibe base por bolas. César Hernández se poncha tirándole. Miguel Rojas batea elevado de out al jardín izquierdo. Tomo Otosaka se poncha tirándole.

Occidente 4 - Oriente 1

Inning 3 (parte alta): Henry Centeno reemplaza a Félix Doubront. Rougned Odor recibe base por bolas. Ángel Reyes batea rodado para doble matanza. Hernán Pérez pega sencillo con rodado al jardín central. Carlos Narváez batea elevado de out al jardín izquierdo.

Occidente 4 - Oriente 1

Inning 3 (parte baja): Anderson Espinoza reemplaza a Ángel Rondón. Ronald Acuña Jr. batea línea de out fuertemente al lanzador. Maikel García pega sencillo con línea al jardín central. José Rondón se poncha tirándole. Yasiel Puig recibe base por bolas. Leonardo Reginatto se poncha tirándole.

Occidente 4 - Oriente 1

Inning 4 (parte alta): Tiago Da Silva reemplaza a Henry Centeno. Alberth Martínez pega doble con línea al jardín izquierdo. Freddy Galvis batea rodado de out a tercera base. Ildemaro Vargas batea jonrón con elevado al jardín izquierdo, anota Martínez. Juniel Querecuto batea rodado de out a segunda base. Gorkys Hernández batea elevado de out al segunda base.

Occidente 6 - Oriente 1

Inning 4 (parte baja): Eiker Huizi reemplaza a Anderson Espinoza. Carlos Pérez se poncha sin tirarle. César Hernández pega sencillo con rodado al jardín izquierdo. Miguel Rojas batea para out forzado. Tomo Otosaka batea rodado de out a segunda base.

Occidente 6 - Oriente 1

Inning 5 (parte alta): Aliangel López reemplaza a Tiago Da Silva. Rougned Odor batea rodado de out a segunda base. Ángel Reyes batea cuadrangular con elevado al jardín izquierdo. Hernán Pérez pega sencillo con línea al jardín central. Carlos Narváez batea rodado para doble matanza.

Occidente 7 - Oriente 1

Inning 5 (parte baja): José Ascanio reemplaza a Eiker Huizi. Ronald Acuña Jr. pega sencillo con rodado al jardín derecho. Maikel García se embasa por error en fildeo del tercera base, Acuña es out en segunda. Balbino Fuenmayor batea elevado de out al campocorto. Aldrem Corredor batea línea de out al jardín izquierdo.

Occidente 7 - Oriente 1

Inning 6 (parte alta): Eduardo Paredes reemplaza a Aliangel López. Alberth Martínez batea elevado de out al jardín central. Eduardo Torrealba batea elevado de out al jardín izquierdo. Alexi Amarista batea elevado de out al jardín izquierdo.

Occidente 7 - Oriente 1

Inning 6 (parte baja): Jesús Zambrano reemplaza a José Ascanio. David Rodríguez batea rodado de out a tercera base. Carlos Pérez pega doble con línea al jardín central. César Hernández batea elevado de out al jardín derecho, Pérez avanza a tercera. Luis Sardiñas batea rodado de out al lanzador.

Occidente 7 - Oriente 1

Inning 7 (parte alta): Luis Pacheco reemplaza a Eduardo Paredes. Jecksson Flores batea rodado de out al campocorto. Gorkys Hernández pega doble con línea al jardín derecho. Jackson Chourio pega sencillo con línea al jardín izquierdo. Anthony Herrera reemplaza a Luis Pacheco. Romer Cuadrado bate elevado de out al jardín central. Pedro Castellanos pega sencillo con rodado a segunda base, Hernández anota. Carlos Narváez batea elevado de out a tercera base.

Occidente 8 - Oriente 1

Inning 7 (parte baja): Graham Spraker reemplaza a Jesús Zambrano. Danry Vásquez pega sencillo con línea al jardín derecho. Herlis Rodríguez se poncha tirándole. Breyvic Valera batea elevadito de out a tercera base. Jorgan Cavanerio reemplaza a Graham Spraker. Wilson García batea rodado de out a segunda base.

Occidente 8 - Oriente 1

Inning 8 (parte alta): Arnaldo Hernández reemplaza a Anthony Herrera.