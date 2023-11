LVBP: Nivaldo Rodríguez trabaja duro para ser un "as" en la rotación del Magallanes (+Entrevista)

Estadio Monumental de Caracas.- La temporada 2022/23 de la LVBP fue inesperada para el serpentinero Nivaldo Rodríguez, de los Navegantes del Magallanes. A lo largo de toda su carrera, el derecho ha sido utilizado como lanzador abridor, sin embargo, en la zafra pasada los planes cambiaron.

Rodríguez no logró encontrar su mejor versión en los primeros pasajes de la temporada, por lo que rápidamente bajó al bullpen para liberarse de la presión e intentar subir su nivel, algo que consiguió con creces convirtiéndose en uno de los mejores relevistas de la Liga.

Ahora, luego de un gran año en la Liga Mexicana de Verano, el lanzador magallanero llega listo para intentar convertirse en un fijo en la rotación filibustera, y ha trabajado incansablemente para lograrlo, según comentó en una entrevista exclusiva para Meridiano.





Rodríguez debutó el pasado domingo 29 de octubre, ante los Tigres de Aragua en Valencia, día en el que lució dominante al permitir solo tres imparables y una carrera en cinco innings de labor. "Gracias a Dios me sentí muy bien. Creo que es algo de trabajo. Cuando te preparas todos los días y confías en tu trabajo, ahí están los resultados", afirmó.

El serpentinero criollo tuvo un gran año en México, en donde tuvo récord de 5-5 en 17 aperturas, pero con una envidiable efectividad de 2.76 y un WHIP de 1.18. "La clave fue trabajar. Cuando trabajas tienes la confianza para salir a competir y dejar en alto la camiseta que defiendas ese día", expresó.

Además, Nivaldo afirma no haber trabajado en algún pitcheo en específico, sino que fue algo global lo que le ha dado frutos. "Un pitcheo no dictamina lo que eres. Hay días en los que la recta no suele estar como siempre, o en los que al curva no está como suele estar. La clave es competir con lo que tengamos ese día", aseguró.

Rodríguez habló también sobre lo que fue su temporada 2022/23 en Venezuela, y aseguró que apoyará al manager desde cualquier rol. "Siempre he sido abridor pero también puedo relevar. No importa el rol que tenga, lo más importante es ayudar al equipo a buscar el trofeo, que es por lo que todos estamos aquí", comentó.

Finalmente, el diestro de los turcos habló sobre las caras nuevas que tiene el equipo, con una camada de jóvenes interesantes. "Tenemos muchachos con gran talento. Somos un grupo joven dispuesto a aprender y dispuesto a apoyar al equipo. Yo pienso que esa es la clave", sentenció.