LVBP: Mira las impresiones de Franklin Barreto tras su buen momento con Tiburones de La Guaira

Uno de los aspectos más positivos en los últimos días para Tiburones de La Guaira es, sin dudas, Franklin Barreto que ha estado respondiendo con el madero cada vez que se planta en el home plate por lo que lleva hasta tres días seguidos pegando cuadrangular.

Ante esto el jardinero dio sus impresiones de como ha estado trabajando para rendir en estos momentos, recordemos que no estaba viendo acción pero que ha sabido aprovechar su oportunidad para rendir en el Round Robin.

“Estoy contento por la oportunidad, estoy trabajando con los coach, estoy tratando de tener más paciencia. Llegar temprano para trabajar aún más y eso es lo que me esta funcionando”, comentó Barreto para Meridiano.

Hasta el momento el Kaki batea para un astronómico .400, se ha ido de 15-6, siendo tres de estos cuadrangulares en juegos consecutivos.

“Siempre me mantengo fildeando ante de las practicas, este o no este en el line up trato de mantenerme activo siempre y creo que eso es lo que me ha ayudado a dar buenos batazos”, continuó el jardinero.

La producción de Barreto en los últimos juegos para los salados ha sido que hasta el día de hoy con sus nuevos impulsadas es el pelotero que más tiene en el Round Robin, liderando este reglón con Luis Torrens.