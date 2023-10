LVBP: Lorenzo Cedrola tiene entre ceja y ceja ser campeón con Tiburones de La Guaira (+Entrevista)

Los Tiburones de La Guaira tienen un objetivo bastante claro de cara a la temporada 2023/24 de la LVBP: terminar con la larga sequía de títulos que acarrean desde el año 1986 y obtener su octava corona dentro del beisbol profesional venezolano.

Para conseguir esta ansiada meta, los litoralenses se han reforzado de la mejor manera, gracias a un buen trabajo gerencial que ha generado que cuenten desde el primer día con peloteros de alto nivel, incluyendo a varios que hacen vida en el sistema de MLB, como es el caso del jardinero Lorenzo Cedrola.

"La Hormiga Atómica" se incorporó a los entrenamientos guairistas este pasado martes 10 de octubre, luego de ver acción en el filial Triple A de los Mets de Nueva York. Ese mismo día, Meridiano pudo conversar en exclusiva con él para conocer sus impresiones y expectativas de cara a la próxima zafra.

Lorenzo Cedrola / Foto: David Urdaneta

"Primer día de práctica, me siento muy bien físicamente para comenzar a dar lo mejor de mí, tanto a la ofensiva como en la defensa", fue lo primero que comentó el toletero criollo, que además hizo énfasis en la buena condición que trae luego de ver acción en Estados Unidos. "Lo importante es que me siento bien, y si me siento bien puedo dar el 100%", acotó.

El jardinero nacido en Caracas estuvo presente con Tiburones en la pasada campaña, pero no pudo jugar demasiado. Este año, y luego de superar algunos obstáculos, Lorenzo espera que las cosas cambien. "He trabajado a pesar de mi lesión y me siento bien para lo que me necesiten", sentenció Cedrola, quien también habló sobre el permiso que recibió y sobre sus expectativas. "Estaré desde el día uno hasta que quedemos campeones. No tengo ningún tipo de restricción".

La experiencia es importante para guiar a los jóvenes, y por eso Cedrola no ocultó su emoción por poder compartir nuevamente con Edgardo Alfonzo, y por la llegada al equipo de Endy Chávez como coach de primera base. "Eso es muy epecial. Los peloteros que venimos en ascenso siempre veíamos a Edgardo y a Endy. Verlos jugar, batear y ver a Endy defender eran cosas impresionantes. Tenerlos aquí es un orgullo, nos hacen sentir apoyados y son personas que saben y que nos van a ayudar en lo que necesitemos", expresó.

Finalmente, "La Hormiga Atómica" quiso resalar el buen ambiente con el que se encontró dentro del clubhouse. "La química sigue igual. Todos estamos felices de estar aquí", afirmó Cedrola, que tiene bien en claro cuál debe ser el norte del equipo. "Si el año pasado lo hicimos bien, este año tenemos que hacerlo excelente para poder ser campeones y yo pienso que lo vamos a lograr".