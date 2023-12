LVBP: ¡Llegó el día! Gregor Blanco está listo para ver acción con los Tiburones de La Guaira (+Video)

Día histórico para los Tiburones de La Guaira y el béisbol venezolano con el retorno a la liga de Gregor Blanco, quien volverá a uniformarse con los litoralenses en la jornada de este jueves 21 de diciembre.

El "Tiburón Blanco" volverá a ver acción en la pelota venezolana con la novena guairista. El MVP de la campaña 2011-2012 pisará nuevamente el diamante para despedirse como jugador profesional con la organización que le dio la oportunidad de jugar en la béisbol invernal.

Pese a que no logró ganar un campeonato con el conjunto salado, Blanco es considerado como uno de los jugadores más histórico de la franquicia y tendrá un día especial donde se despedirá de su afición ante los Cardenales de Lara, en el Estadio Universitario de la UCV.

Después de terminar una trayectoria de 10 años en las Grandes Ligas, el guardabosque caraqueño no tuvo la oportunidad de retirarse en el campo con la escuadra de La Guaira y este jueves recibirá un merecido reconocimiento en el juego que el denomina "The Last Dance".

Blanco le puso fin a su carrera como jugador activo para integrarse a las oficinas de la MLB como ejecutivo, la cual se desempeña en hacer una relación entre los jugadores con la oficina del comisionado. Durante su paso en Las Mayores, el patrullero destacó con los Gigantes de San Francisco donde ganó dos anillos de Serie Mundial (2012 y 2014).

La última zafra del outfielder con Tiburones fue en la temporada 2018 cuando apenas vio acción en 14 juegos, con ocho carreras remolcadas y un promedio al bate de .245.