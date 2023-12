LVBP: ¡Joya! Brayan Rocchio ajusta su bateo, sacrifica cuadrangulares y rinde más (+Video)

Tiburones de La Guaira cuenta con una gran camada de jugadores con talentos y habilidades distintas, en esta línea muchos pueden enfocar su mente en Ronald Acuña Jr. y Maikel García, pero lo cierto es que hay un pelotero con una enorme capacidad de producir para cualquier equipo profesional, su nombre es Brayan Rocchio y es considerado el prospecto número uno de la organización de los Guardianes de Cleveland.

Con su participación actual en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, ya son tres las campañas de experiencia en el torneo local y todas han sido con la indumentaria de los escualos. La diferencia desde su estreno, en la zafra del 2021, a la actualidad, es sumamente amplia. En ese entonces se enfocaba en conectar más cuadrangulares y ahora se ha convertido en un bateador que se siente cómodo ligando un mejor promedio ofensivo.

"No era algo que buscaba, este año no di muchos jonrones, pero gracias a Dios me fue mejor en mi average. En temporadas anteriores había conectado varios cuadrangulares, pero no conseguía un buen promedio", reconoció Rocchio, quien en las Ligas Menores acumuló 47 estacazos de vuelta completa.

Foto: Tiburones de La Guaira

En el 2023 hizo su debut en la Gran Carpa con la indumentaria de los Guardianes y todos los reflectores apuntaban hacia él por lo que significa para esa organización. Es un prospecto sumamente preciado en las filas de Cleveland y ocupa la casilla cuarenta y siete en el ranking de los mejores jóvenes en el sistema de MLB. En su estreno por el circuito de Las Mayores, dejó un total de 20 hits, 8 unidades fletadas, 9 anotadas, 4 boletos recibidos y hasta 27 ponches distribuidos en 81 oportunidades al bate, su promedio en el máximo nivel fue de .247 con un escaso porcentaje de embasado, con .279.

"Esta campaña para mí fue buena y sólida, porque pude hacer los ajustes. Hacia el final pude botar más pelotas y ahora estoy enfocado en combinar las cosas; poder, contacto y registrar una buena temporada", soltó.

En Estados Unidos comparte conjunto con Andrés Giménez, un camarero bendecido con el arte de tener una buena defensa y que, además, se consagró como el primer venezolano en ganar la distinción del Guante de Platino, galardón que se otorga a los mejores escuderos de la Liga Americana y la Liga Nacional. En ese sentido, con La Guaira tiene la oportunidad de toparse con compañeros que pueden dar cátedra con su mano enguantada, como lo son Alcides Escobar y Miguel Rojas.

"Son peloteros que tienen excelente defensa y yo me quiero poner al nivel de ellos. Jugar con peloteros así como Miguel, Alcides y Andrés es todo un orgullo y aprovecho de agarrar los buenos consejos que ellos me puedan dar, para llegar a ese nivel y con el favor de Dios, ganarme un Guante de Oro en Grandes Ligas", destacó.

Foto: Guardians

Su paso por el campeonato invernal de Venezuela puede servirle en el manejo de sus emociones, así lo señala el talentoso infielder de los Tiburones de La Guaira. Pero para Rocchio va más allá de eso, pues el apoyo familiar que recibe en el Estadio Universitario de Caracas (UCV) no es negociable.

"Muchas cosas, más que todo los nervios. De mi parte, vengo a trabajar eso, controlar los nervios y las emociones a la hora de defender y batear. Esa es una de las más importantes para mí", reconoció Brayan. "La fanaticada de Venezuela es otra cosa e influye cien por ciento en la presión".

"Siempre voy a querer venir (a la LVBP), a mi me gusta jugar pelota y más porque mi familia no me puede ver jugar en Estados Unidos por el tema de la visa. Me encantaría siempre participar para que mi madre pueda verme jugar", confesó.

Con los litoralenses, en el curso actual, ha acumulado diez indiscutibles, un cuadrangular, cinco carreras fletadas, cuatro anotadas, dos pasaportes negociados y cuatro ponches sufridos en treinta y tres visitas al plato, exhibiendo un AVG de .303 y un regular OPS de .833.