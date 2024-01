LVBP: José Alguacil ratifica a este lanzador como parte de la rotación de Leones del Caracas (+Video)

Estadio Monumental de Caracas.- El Round Robin de la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha empezado al rojo vivo. Pese a que aún es temprano, cada juego en esta instancia se vive con una final, y una mala racha puede ser la diferencia entre estar o no en la Gran Final.

Si alguien sabe de eso es José Alguacil, manager de los Leones del Caracas. El dirigente del actual campeón tiene tres años dirigiendo a los capitalinos y hasta ahora ha estado presente en todas las postemporadas, por lo que se puede decir con propiedad que ya tiene experiencia de sobra en enero.

Previo al duelo ante Cardenales, Alguacil conversó con los medios de comunicación sobre la manera en la que afronta este inicio de la postemporada y también despejó dudas sobre un lugar en la rotación del equipo que ha sido ocupado por un serpentinero importado.

Primero, el manager de Leones dio una actualización sobre el estado físico de Freddy Fermín, quien no forma parte del lineup melenudo para medirse a Lara. "Ayer Fermín sufrió una molestia en la pierna, creo que fue más que todo un calambre. Hoy se siente bastante mejor pero no queremos arriesgarnos a perder una pieza. Si es necesario pudiera agarrar un turno de emergente, pero no queremos arriesgar nada", afirmó Alguacil.

Además, el manager melenudo también explicó la ausencia de Orlando Arcia, quien debía reportarse el día de hoy. "Esta mañana recibí un mensaje de Orlando indicándome que hoy no podía viajar. Son cosas personales y no voy a entrar ahí, pero he estado en comunicación con él", explicó.

Hablando de lo ocurrido ante Bravos de Margarita, Alguacil afirmó sentirse muy contento con el desempeño del abridor importado Lázaro Blanco, quien parece haberse ganado un puesto en la rotación. "Lázaro ha hecho un trabajo excepcional. En cada salida nos ha dado mínimo cinco innings. Ante una ofensiva tan peligrosa como la de Bravos tuvo control e hizo un trabajo bien respetable. Estamos contentos con su actuación", resaltó.

Para cerrar, el dirigente de los capitalinos habló sobre la complicada situación que ha vivido el relevista José Mujica, set up del equipo, que sufrió nuevamente un desliz ante Bravos. "Tenemos suficientes piezas para reemplazar ese rol. No soy manager de quitarle la confianza a mis jugadores pero sí pudieran estar otras piezas. El plan era que Alaniz estuviera en el octavo pero todavía no está por la ausencia que tuvo, pero pudiera ser el fit perfecto para estar en el octavo", sentenció.