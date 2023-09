LVBP: Jesús Sucre estaría en la mira de dos equipos (+Detalles)

A pocas semanas de comenzar la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los equipos siguen afinando los últimos detalles para conformar sus rosters. Uno de esos son los Caribes de Anzoátegui, que no solo se han enfocado en sus primeros refuerzos, sino también en las bajas.

Para la próxima zafra la Tribu no contará con Jesús Sucre, quien anunció mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram que no continuará formando parte de la organización oriental. "Quiero darles las gracias a la organización de Caribes de Anzoátegui por la oportunidad que me dieron de pertenecer a su organización. Éxitos en sus años venideros", escribió.

Ante esto, el experimentado receptor tendrá la oportunidad de vestir un nuevo uniforme en la LVBP, luego de sus experiencias con Caribes y los Navegantes del Magallanes. De hecho, más temprano que tarde podría hacerse oficial el anuncio por parte de su nuevo equipo.

Según adelanta el periodista José Alfredo Otero, Sucre está en la mira de los Cardenales de Lara, además de que también cuenta con una "oferta muy buena" por parte de los Tigres del Licey en República Dominicana.

Cabe recordar que el pelotero de 35 años de edad dejó una línea ofensiva de .268/.303/.380 en 40 partidos disputados en la temporada pasada, además de cinco dobles, un triple, tres cuadrangulares, 11 carreras anotadas, 15 impulsadas y 38 imparables en 142 turnos al bate.