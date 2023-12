LVBP: Mira los números que deja Miguel Cairo como mánager de Magallanes (+Detalles)

La versión de los Navegantes del Magallanes en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), no es ni de cerca la mejor que se ha podido observar en los últimos años. En la jornada dominical del 03 de diciembre, no se disputarán compromisos debido a una jornada electoral en territorio nacional, sin embargo, esto no significa que los equipos tengan día libre.

El departamento de prensa de los turcos informó que Miguel Cairo (mánager), Robert Pérez (Coach de Bateo) y Gerardo Casadiego (Coach de Pitcheo) han sido despedidos por la gerencia eléctrica. La salida de Cairo significa el cumplimiento de una solicitud prolongada por parte de la fanaticada carabobeña.

Al ser anunciado, previo a la campaña, como dirigente del Magallanes, las expectativas se elevaron considerablemente. La principal razón es que Miguel cuenta con experiencia de comandar un equipo como los Medias Blancas de Chicago en el beisbol de las Grandes Ligas, el mejor del mundo para muchos.

Pero su veteranía no le funcionó para hacer de Navegantes, un equipo altamente competitivo en el curso actual de la pelota criolla. Con su salida, es Ramón Hernández quien fungirá labores de mánager, anteriormente servía como Coach de Banca y mano derecha de Cairo.

En el mismo sentido, Rouglas Odor ha sigo designado Coach de Banca, Darwin Marrero - Coach de Pitcheo, Julio Mosquera - Coach de Bateo, Ramón Borrego - Coach de tercera base e instructor de infield.

"La organización agradece a Miguel Cairo, Robert Pérez y Gerardo Casadiego toda su entrega y compromiso mientras formaron parte del staff técnico del equipo, y les desea el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos", así se despidieron los tripulantes de los sacrificados, en esta oportunidad.

¿Cuáles son los números que deja Miguel Cairo como mánager de Magallanes?

Para hablar de las estadísticas que pudo reflejar Navegantes del Magallanes con el mandamás, de 49 años de edad, primero hay que enfocarse en la tabla de posiciones y el registro de victorias y derrotas que dejó.

Actualmente, los turcos están en el sexto lugar de la clasificación, ubicados para disputar un juego del comodín. Tienen un balance de 16 triunfos y 20 reveses, claramente jugando por debajo de .500. En ese sentido, la novena filibustera ostenta una racha de dos juegos perdidos en fila y apenas cuatro lauros en los últimos diez cotejos.

Ofensiva

Los del occidente del país tienen la segunda ofensiva con más extrabases conseguidos, esto incluye dobles, triples y cuadrangulares, con 105, solo superados por Leones del Caracas (118). Son cuartos en el departamento colectivo de carreras impulsadas (180). La tercera novena con menos pasaportes negociados (133). Ocupan la sexta casilla en el apartado de bases robadas (18). Cuartos en hombres dejados en circulación (284).

Foto: Elio Miranda - Prensa Magallanes

Defensa

Por otra parte, tienen el tercer peor porcentaje de fildeo de todo el campeonato, con .974, por encima de Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia (.968). Siguiendo ese lineamiento, Magallanes posee la tercera defensiva con más pecados cometidos (34) y es la que menos jugadas de doble matanza ha concretado (33) en toda la campaña.

Foto: Elio Miranda - Prensa Magallanes

Pitcheo

Tienen la quinta peor efectividad del campeonato (5.13). Tercer mejor WHIP en el circuito (1.50). Cuarto grupo de lanzadores con más ponches propinados (217). Quintos en más carreras limpias concedidas (175). Quintos también en más wild pitch cometidos (21).