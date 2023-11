LVBP: Esto dice Yasiel Puig sobre compartir terreno con Ronald Acuña Jr. (+Video)

Estadio Monumental Simón Bolívar.- Llegó uno de los días más interesantes que ha tenido la LVBP en sus últimos años. Yasiel Puig, antiguo jugador estrella cubano de las Grandes Ligas, finalmente hizo su debut con el uniforme de los Tiburones de La Guaira, en el duelo ante los Leones del Caracas.

El jardinero antillano fue la contratación estrella de los litoralenses de cara a la segunda parte de la temporada, y las expectativas que se han creado en torno a su figura son bastante altas, como es de esperarse con un pelotero de su calibre.

Antes de hacer su debut, en el que también consiguió su primer imparable en el beisbol venezolano, Puig atendió a los medios de comunicación en el terreno del Estadio Monumental de Caracas "Simón Bolívar", para dar sus primeras impresiones sobre la pelota criolla.





Primero, el pelotero cubano habló un poco sobre cómo se dio su contacto para llegar a vestir el uniforme guairista. "El contacto fue a través de mi agente, que es una leona como quien dice. Yo estaba en Dominicana jugando, después fui a mi casa y ella me avisó y aquí estamos", afirmó.

Además, Puig habló sobre el lineup que poseen los litoralenses y también acerca de la posibilidad de jugar al lado de Ronald Acuña Jr. "El equipo está muy bueno, queremos seguir dando lo mejor de nosotros. Estar con Acuña Jr., el MVP de la Nacional, es un placer. Este año fue que ganó el MVP pero todos los años que ha jugado en las Grandes Ligas tuvo números para ganarse ese trofeo", comentó.

El toletero cubano también resaltó que ve la posibilidad de jugar al lado de Acuña Jr. como una vitrina, por lo que espera dar la talla. "Dios quiera y de aquí salga la posibilidad de ir a otro lado para seguir disfrutando del juego", expresó.

Por otro lado, Puig habló sobre la responsabilidad que tiene como cubano en la pelota venezolana, que se le ha dado muy bien a sus paisanos a lo largo de la historia. "No me quiero poner nervioso, ¡voy a imaginar que no soy cubano!...Tengo que seguir trabajando y preparándome para estar listo".

Finalmente, el nuevo refuerzo guairista comentó que aún no ha podido conversar mucho con su nuevo cuerpo técnico. "No he podido hasta ahora, pero pronto me sentaré con el manager e iré conociendo a todos los compañeros. La estoy pasando bastante bien hasta ahora", sentenció.