LVBP: Leones sigue ampliando su ventaja sobre Tiburones (En Vivo)

La sexta semana de acción de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) cierra con un duelo intersante entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira. En esta ocasión el escenario es el estadio Monumental de La Rinconada.

El juego promete regalarle a los aficionados muchas emociones, ya que tanto melenudos como escualos vienen de ganar sus partidos de la jornada pasada. A esto se le suma el hecho de que Leones es segundo con marca de 19-11, mientras que Tiburones es tercero con récord de 15-15.

Entre las novedades para la tarde de este domingo es que los dirigidos por el manager Edgardo Alfonzo no contarán con Ronald Acuña Jr., pero sí estará presente desde el inicio el cubano Yasiel Puig.

Lineup Tiburones de La Guaira

Lineup Leones del Caracas

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Lorenzo Cedrola pega sencillo con elevado al jardín derecho. Danry Vásquez batea elevado de out al jardín derecho. Leonardo Reginatto pega sencillo con elevado al jardín central. Wilson García batea elevado de out al jardín izquierdo. Yasiel Puig se poncha sin tirarle.

Tiburones 0 - Leones 0

Inning 1 (parte baja): Wilfredo Tovar se poncha tirándole. César Hernández recibe base por bolas. José Rondón se poncha sin tirarle. Oswaldo Arcia batea elevado de out al campo corto.

Tiburones 0 - Leones 0

Inning 2 (parte alta): Carlos Rivero batea elevado de out al primera base. Alcides Escobar batea elevado de out al jardín derecho. Miguel Rojas batea elevado de out al jardín central.

Tiburones 0 - Leones 0

Inning 2 (parte baja): Freddy Fermín pega triple con elevado al jardín derecho. Aldrem Corredor pega sencillo con rodado al jardín central, Fermín anota. Oswald Peraza batea jonrón con elevado entre los jardines izquierdo y central, Corredor anota. Harold Castro batea elevado de out al jardín izquierdo. Gabriel Noriega batea elevado de out al jardín central. Wilfredo Tovar se poncha tirándole.

Tiburones 0 - Leones 3

Inning 3 (parte alta): José Briceño batea elevado de out al jardín central. Lorenzo Cedrola pega sencillo con rodado fuerte al jardín central. Danry Vásquez se poncha tirándole. Cedrola se roba la segunda base y avanza hasta tercera por error en tiro del receptor. Leonardo Reginatto pega sencillo con rodado al jardín central, Cedrola anota. Wilson Garcia batea jonrón con elevado por el jardín derecho, Reginatto anota. Jesús Vargas reemplaza a Wilfredo Pereira. Yasiel Puig pega sencillo con línea al jardín izquierdo. Carlos Rivero batea elevado de out al jardín derecho

Tiburones 3 - Leones 3

Inning 3 (parte baja): César Hernández pega doble con elevado al jardín derecho. José Rondón se poncha tirándole. Oswaldo Arcia recibe base por bolas. Freddy Fermín batea rodado para out forzado en la segunda base. Aldrem Corredor recibe base por bolas. Oswald Peraza batea rodado para out forzado.

Tiburones 3 - Leones 3

Inning 4 (parte alta): Alcides Escobar se poncha tirándole. Miguel Rojas batea elevado de out al jardín izquierdo. José Briceño pega doble con línea al jardín izquierdo. Lorenzo Cedrola pega sencillo con línea al jardín central, Briceño anota. Danry Vásquez batea para out forzado.

Tiburones 4 - Leones 3

Inning 4 (parte baja): José Valdez reemplaza a Elieser Hernández. Harold Castro batea rodado de out al campo corto. Gabriel Noriega se poncha tirándole. Wilfredo Tovar batea rodado de out al tercera base.

Tiburones 4 - Leones 3

Inning 5 (parte alta): Leonardo Reginatto pega sencillo con rodado al jardín central. Wilson García batea rodado batea para doble matanza. Yasiel Puig recibe base por bolas. Yasiel Puig atrapado robando la segunda base.

Tiburones 4 - Leones 3

Inning 5 (parte baja): César Hernández recibe base por bolas. José Rondón batea jonrón con elevado entre los jardines izquierdo y central. Oswaldo Arcia pega doble con línea al jardín derecho. Gabriel Lino batea elevado de out al jardín derecho, Arcia avanza a tercera. Oswaldo Arcia anota tras lanzamiento desviado del lanzador. Aldrem Corredor pega sencillo con rodado al jardín izquierdo. Oswald Peraza se poncha tirándole. Harold Castro batea para out forzado.

Tiburones 4 - Leones 6

Inning 6 (parte alta): Ricardo Rodríguez reemplaza a Jesús Vargas. Carlos Rivero batea elevado de out al jardín central. Alcides Escobar pega sencillo con rodado al campo corto. Miguel Rojas batea elevado de out al jardín derecho. José Briceño pega sencillo con rodado al campo corto. Lorenzo Cedrola se poncha tirándole.

Tiburones 4 - Leones 6

Inning 6 (parte baja): Jonathan Petit reemplaza a José Valdez. Gabriel Noriega pega doble con línea al jardín izquierdo. Wilfredo Tovar recibe base por bolas. Lanzamiento desviado del lanzador, avanzan los corredores. César Hernández pega sencillo con elevado al jardín central, anotan Noriega y Tovar. José Rondón batea rodado de out al campo corto. Oddanier Mosqueda reemplaza a Jonathan Petit. Oswaldo Arcia batea elevado de out al jardín central. Gabriel Lino recibe base por bolas intencional. Aldrem Corredor batea elevado de out al jardín derecho.

Tiburones 4 - Leones 8

Inning 7 (parte alta): Norwith Gudiño reemplaza a Ricardo Rodríguez. Danry Vásquez se poncha tirándole. Leonardo Reginatto se poncha tirándole. Wilson García batea rodado de out al tercera base.

Tiburones 4 - Leones 8

Inning 7 (parte baja): Eduardo Paredes reemplaza a Oddanier Mosqueda. Oswald Peraza pega sencillo con línea al jardín izquierdo. Harold Castro se poncha sin tirarle.