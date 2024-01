LVBP: Esto dice José Alguacil sobre las duras críticas que ha recibido (+Video)

Estadio Monumental de Caracas.- Los Leones del Caracas viven el que probablemente ha sido el momento más complicado de la temporada 2023/24 para ellos. Pese a quedarse con el segundo lugar de la Ronda Regular, los capitalinos no han podido producir como se esperaba, lo que los mantiene actualmente en el último lugar de la tabla de posiciones.

El clima que se respira en el mundo caraquista es bastante tenso, ya que evidentemente hablamos de una afición muy exigente, que no tolera muy bien el hecho de tener que ver a su equipo algo distanciado de los lugares que dan acceso a la Gran Final de esta campaña.

Sin embargo, aunque las cosas lucen adversas en este momento, el manager José Alguacil no pierde la esperanza de que sus dirigidos puedan revertir esta complicada situación en la que se encuentran sumergidos, como comentó ante los medios previo al duelo ante Cardenales de Lara de este miércoles 10 de enero.

"Todos los equipos tienen altos y bajos. Nunca pierdo la confianza, sabemos que es un momento difícil porque son solo 16 juegos, pero todos los equipos están cerca. El año pasado casi pasamos por la misma situación y logramos llegar a donde queríamos llegar, así que esto no se acaba hasta el juego 16", fue lo primero que dijo Alguacil al hablar sobre la mentalidad con la que afrontan estos próximos juegos en medio de una mala racha.

Además, el manager melenudo habló sobre las críticas que ha recibido en los últimos días por la seguidilla de derrotas. "Las críticas siempre van a existir, funcionen o no funcionen las cosas", expresó Alguacil, quien además puso de ejemplo el tema de Vidal Nuño. "Nadie había dicho nada de Nuño. Hace días me criticaron por no traerlo para enfrentarse a Puig. Ayer lo traje en un quinto inning y también fui criticado. Los bateadores que lo enfrentaron bateaban .180 contra zurdos, yo no soy ningún loco que cayó en paracaídas".

Sin embargo, el también coach en los Reales de Kansas City entiende que la crítica es puesto de trabajo en el que está. "Llevo tres años aquí, y en todos los momentos he sido criticado. Es parte de ser de los Leones del Caracas, un equipo de prestigio en donde las críticas siempre van a existir, eso es parte del fanático y se respeta esa parte", sentenció.