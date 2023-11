LVBP: Estas son las claves del dominio abrumador de los Leones del Caracas (+Videos)

La tabla de posiciones no miente. Luego de casi cuatro semanas de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Leones del Caracas lucen claramente como el equipo a vencer en este arranque de la campaña.

Los melenudos, actuales campeones de nuestra pelota criolla, se han mostrado como un equipo muy completo y sumamente sólido, que sabe ser oportuno en todos los sentidos positivos de la palabra para poder asestar golpes mortales a sus rivales en los momentos precisos, lo que les ha dejado un récord de 14 triunfos y solo cinco derrotas luego de 19 encuentros jugados.

Son varias las claves del éxito de los dirigidos por José Alguacil, por lo que no está de más repasar algunos de los puntos importantes que han convertido a los Leones del Caracas en el mejor equipo del país, por lo menos en estos primeros compases de la temporada.

Claves del éxito:

1. Ofensiva explosiva

La poderosa ofensiva de los Leones del Caracas no está siendo descubierta durante esta campaña ni mucho menos. En la temporada 2022/23, los capitalinos fueron campeones "a punta de batazos", y así lo demostraron de principio a fin.

Este año está siendo igual. Caracas posee el segundo mejor promedio al bate colectivo de la Liga (.300), ligeramente por detrás del que tiene la ofensiva de Bravos (.301). Sin embargo, los melenudos son líderes por escándalo en OPS (.873), carreras anotadas (129), imparables (203), cuadrangulares (25) y extrabases (70).

Además, Leones cuenta con los tres actuales líderes bates de la LVBP: Gabriel Noriega, Eliézer Alfonzo Jr. y Aldrem Corredor. Y por si faltara algo más, el líder en cuadrangulares también es caraquista (José Rondón, con 7). Dominio total.

2. Gabriel Noriega

Ciertamente una nube sola no hace un cielo, pero hay que admitir que este grandísimo inicio de temporada de los Leones del Caracas no se podría explicar muy bien de no ser por el aporte increíble que ha tenido infielder Gabriel Noriega.

El experimentado pelotero melenudo ha tenido un salto importante en su rendimiento con el madero en las últimas tres temporadas, pero lo que está haciendo de momento rompe con todas las expectativas que se tenían sobre él para esta campaña.

Actualmente, Noriega es líder bate (.432), líder en hits (32), líder en impulsadas (25) y en bases totales (46). Además, también es tercer en OPS (1.064), por lo que sin duda alguna es actualmente el mejor bateador de la LVBP.

3. Pitcheo solvente

Puede que el cuerpo de lanzadores de los Leones del Caracas no sea el de mejores números, pero el equipo melenudo sí ha podido gozar de brazos importantes, tanto en la rotación como en el bullpen, que han podido rendir en momentos importantes para ayudar exitosamente a la ofensiva.

Caracas tiene la tercera mejor efectividad colectiva de la Liga (4.02) y además son el segundo equipo que menos carreras ha permitido (84), demostrando que los lanzadores realmente han podido facilitarle la vida al equipo.

Por si fuera poco, Leones cuenta con el lanzador abridor con mejor efectiva en estos primeros compases de la temporada, el experimentado Albert Suárez, quien en cinco salidas tiene récord de 2-1 con 0.73 de efectividad y un increíble WHIP de 0.93.