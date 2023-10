LVBP: Endy Chávez: "Mi sueño era debutar con Magallanes como coach"

La mayoría de las franquicias de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ya iniciaron sus prácticas de cara a la venidera campaña y los que aún no han comenzado, ya cuentan con la presencia de su cuerpo técnico en el país.

Una de las novenas que cambio a buena parte de su staff son los Tiburones de La Guaira y entre sus técnicos cuentan con dos exjugadores legendarios de los Navegantes del Magallanes, Endy Chávez (coach de primera) y Edgardo Alfonso (manager), quienes manifestaron que les hubiese gustado debutar en su nueva labor con la "Nave Turca".

"Desde que me retiré estuve pacientemente esperando por el Magallanes, entendía el tema de las sanciones, sin embargo, mi sueño era debutar con los Navegantes como coach", expresó el zurdo mediante una entrevista con el conductor de "Archivo LVBP", Yoangel Rojas a través de un Live en Instagram.

Endy añadió que recibió ofertas de La Guaira incluso, para venir desde la temporada pasada, pero la rechazó en su espera por unirse nuevamente al conjunto filibustero, no obstante, no hubo interés de los turcos.

"Antes de que quitaran las sanciones a Magallanes el año pasado, los Tiburones me llamaron y aunque les dije que me gustaba que me tomarán en cuenta, también les dije que quería esperar otro rato por los Navegantes", aclaró Chávez con la posterior afirmación de Edgardo Alfonzo, quien también estaba en el Live.

"Después que quitaron la sanción, no hubo comunicación con la gerencia de Magallanes, no hubo interés", declaró el expelotero, dejando claro que se fue lo que llevó a decantarse por la oferta que recibió de los escualos.

El conjunto carabobeño tuvo varios años sancionado por la OFAC y por esa razón, no podían adquirir los servicios de hombres pertenecientes a organizaciones de las Grandes Ligas y Endy se encontraba en las granjas de los Mets de Nueva York en ese momento.Esa amonestación fue levantada oficialmente a mediados de la campaña 2022-2023.

El exjardinero central jugó 19 zafras en la pelota criolla, todas con los turcos, con quienes conquistó tres campeonatos. Chávez cuenta con tres anillos más de monarca en la LVBP, los cuales adquirió reforzando a: Tigres, Caribes y Águilas respectivamente.

Esta será la primera experiencia de Chávez como técnico en Venezuela, no obstante, Edgardo Alfonso ya estuvo el año pasado como parte del staff de la novena salada.