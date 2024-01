LVBP: ¡El mejor de todos! Anthony Vizcaya será el ganador de este importante galardón (+Video)

Poco a poco se acerca la hora de premiar a los mejores jugadores de la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Muy pronto se presentarán de manera oficial a los candidatos a ganar cada uno de los galardones de "Los Grandes" de la LVBP, por lo que el debate y la discusión toman importancia.

La mayoría de los premios están sujetos a la opinión y al criterio propio de cada uno de los votantes, por lo que usualmente no es sencillo lograr un consenso que deje contentos a todos. Sin embargo, este problema no ocurre con tres premios, que se determinan con base en un sistema de puntuación establecido, que no deja lugar para subjetividades.

Uno de esos premios es el que se le otorga al Cerrador del Año. Previo al duelo extra que jugaron Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia por el sexto lugar, adelantamos que Anthony Vizcaya estaba a las puertas de ganar el galardón, algo que finalmente se confirmará muy pronto.

Un candado:

El Premio al Cerrador del Año tiene un sistema de puntuación que lejos de ser complejo, es bastante sencillo de entender. Por cada juego salvado, se suman tres puntos; por victoria, se suman par de unidades; por otro lado, una derrota o una oportunidad de salvado desperdiciada (blown save) significarán dos puntos restados.

Con esta información en mano, podemos calcular con facilidad que Anthony Vizcaya ganará el galardón con 33 puntos, producto de nueve rescates, cinco victorias y dos derrotas, sin acumular ni un solo blown save.

El segundo lugar será para el cerrador de los Cardenales de Lara, Vicente Campos, quien suma 31 puntos gracias a 11 salvados, un triunfo y par de caídas. El líder en rescates, Carlos Navas de Bravos de Margarita, queda en tercer lugar con 30 puntos, ya que pese a sus 14 salvamentos no tuvo triunfos, y además sumó tres derrotas y tres oportunidades de salvado desperdiciadas.

Sin duda, una campaña fantástica para Anthony Vizcaya, quien ya había ganado en la temporada 2021/22 el premio al Set Up del Año, por lo que sin duda sigue cimentando su nombre como uno de los mejores relevistas de los últimos años en la LVBP.