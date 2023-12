LVBP: ¿Dejó de ser útil el toque de bola en el beisbol moderno? (+Videos)

Guste o no, el mundo se encuentra en constante evolución, pese a que eso en ocasiones implique cambios a los que cuesta acostumbrarse. No hay nada que se escape a esta norma no escrita y el deporte no es la excepción.

Año tras año, las distintas disciplinas deportivas sufren constantes cambios, sean mínimos o grandes. Desde un cambio de normativa que modifique la dinámica de un deporte que tiene años siendo igual, hasta novedosos métodos de entrenamiento que se basan en tecnologías que no existían en años anteriores.

Y si el deporte no escapa del cambio, el beisbol tampoco. Este mismo año lo hemos podido vivir en la LVBP, con la llegada del amado u odiado -no hay punto medio- reloj de pitcheo, que acelera notablemente el desarrollo del encuentro.

Ante tanta modernidad, algunas herramientas del pasado se vuelven obsoletas, como es el caso del toque de bola en el beisbol. Anteriormente, el toque era una eficaz y popular manera de crear situaciones de peligro a la ofensiva, sin embargo, con el paso del tiempo se ha utilizado menos.

Cada vez menos uso

Toques de sacrificio en 2016 / Foto: LVBP

Las estadísticas no mienten, y es bastante claro que el toque de bola ha perdido uso dentro del beisbol. Si por ejemplo nos vamos a la temporada 2015/16 de la LVBP, nos encontramos con que se registraron 251 toques de sacrificio, siendo Cardenales de Lara el líder en dicha estadística, con 40 toques.

En lo que va de la temporada 2023/24, se han registrado apenas 84 toques de sacrificio, lo que refleja que en efecto el uso de este recurso ha disminuido de manera drástica en nuestra pelota.

Toques de sacrificio en 2023 / Foto: LVBP

Pero este fenómeno no ocurre solo en la LVBP. En el caso de la MLB, la herramienta "Baseball Reference" nos permite hacer el mismo ejercicio comparativo realizado anteriormente con estadísticas del beisbol criollo y los resultados son similares.

En la campaña 2015 de las Grandes Ligas, los 30 equipos en total realizaron 1.200 toques de sacrificio. Por otro lado, en la recién finalizada zafra 2023 apenas se vieron 429 toques, lo que deja en claro que la tendencia de este recurso va a la baja.

¿A qué se debe el cambio?

Para muchos fanáticos y analistas, el toque de bola es una herramienta que jamás debe desaparecer y que puede ser extremadamente útil en muchas situaciones, por lo que el hecho de que haya perdido tanto terreno no deja de causar impacto.

Ante esta situación, Meridiano pudo conversar con tres exjugadores que actualmente son coaches o managers, como José Alguacil, Endy Chávez y Ramón Hernández, voces autorizadas que expresaron su opinión sobre el uso del toque y las razones por las que creen que ha desaparecido un poco en el beisbol.

Endy Chávez es un caso bastante particular, ya que fue un pelotero experto en tocar, algo que aprovechaba con su velocidad y su inteligencia. Ahora como coach, nota el cambio en el juego, pero sigue siendo partidario de que hay que tocar. "Siempre va a ser de suma importancia. El que quiera tocar siempre va a sacar provecho", aseguró Chávez, quien además expresó que la utilización de esta herramienta "se da más aquí que en Estados Unidos. Allá prácticamente se eliminó".

El ahora coach de primera base de Tiburones resaltó justamente la buena experiencia que tuvo él con el toque como herramienta en su época de jugador. "A mí no me pueden decir que tocar pelota no gana juegos, porque yo gané bastante juegos tocando", afirmó.

Además, Chávez también explicó la razón por la que cree que los equipos han abandonado este recurso. "Implementando la nueva tecnología los equipos dicen que el jugador que se mueve con el toque tiene poco porcentaje de anotar, porque regalas un out. Prefieren tres oportunidades de swing que dos".

El exjugador criollo culminó tocando un punto bastante importante que sin duda influye en la actualidad de este tema. "Yo no peleo con la evolución del juego. Eso tiene que nacer en el pelotero, si ellos no se sienten cómodos no les puedo imponer tocar la bola. ¡Una sola persona no va a poder contra todo el beisbol!", dijo.





Otra exjugador familiarizado con la herramienta es José Alguacil, quien afirma que fue clave durante su etapa de pelotero. "Siempre he sido partidario. Es parte del juego que yo podía hacer. Una persona que no bateaba tenía que saber usar el toque de bola", comentó.

Pese a haber tocado con regularidad en su etapa en Ligas Menores, el actual manager de Leones entiende que la realidad es otra. "El toque de bola hay que utilizarlo en el momento adecuado. A veces me dicen 'no tocó la pelota', pero a veces tocando la pelota abres la base y te caminan al pelotero al que no quieres perder y ponen situación de doble play. Por eso a veces me la juego, pero yo soy partidario y no puedo decir nada en contra porque hemos tocado la pelota", resaltó.

Finalmente, Alguacil coincidió con Endy Chávez en la razón por la que el toque ha perdido terreno en el juego. "Lo único que ha cambiado es la data. Antes la gente se imaginaba o tenía una noción del juego, pero ahora todo es el papel, te dan el porcentaje correcto y eso te obliga a hacer o no hacer determinadas cosas", sentenció.

Ramón Hernández, manager de los Navegantes del Magallanes, tiene una visión algo distinta sobre lo que es el toque de bola actualmente. "Está volviendo, hay situaciones en las que tienes que tocar para avanzar un corredor e incluso si al pelotero no le está yendo bien, lo puede ayudar. Creo que está volviendo pero depende de cada manager, hay quienes dicen que no quieren regalar un out" señaló.

La visión del dirigente filibustero sobre que el toque está volviendo no es tan lejana a la realidad, ya que aunque claramente ha bajado la utilización del toque de bola con respecto a épocas pasadas, sí es cierto que en 2023 aumentó con respecto a 2022, tanto en la LVBP (82 vs 84) como en MLB (390 vs 429).

En definitiva, es bastante claro que el toque de bola ha perdido terreno dentro del juego moderno, pero sigue siendo una herramienta a la que se le puede sacar provecho y así lo entienden muchos managers y coaches, que aunque no pelean con la evolución del juego, tratan de mantener vivo un recurso que ha sido históricamente valioso para el beisbol.