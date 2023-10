LVBP: Danry Vásquez espera aportar nuevamente para los Tiburones

Cada vez falta menos para el inicio de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y los Tiburones de La Guaira cuentan ya con una de sus piezas más importantes de los últimos años, el jardinero Danry Vásquez.

El patrullero, expresó sentirse contento por tener nuevamente la oportunidad de ayudar al conjunto escualo y espera aportar nuevamente para la causa salada. “Contento de estar aquí nuevamente y de ayudar al equipo y a trabajar duro para conseguir ese campeonato”

“Creo que la cantidad de juegos que jugué me ayudaron muchísimo, no descansé ningún día allá en México, jugué todos los juegos de la temporada y creo que eso me ayudó en mi progreso como pelotero”, fueron las palabras de Danry acerca de su participación con los Tecolotes de Dos Laredos, con quienes dejó promedio de .328 con 11 vuelacercas.

Vásquez, en la 2022-2023 fue una de las piezas más importantes de los Tiburones que lograron llegar a la final, bateando para .328 de promedio al conectar 56 imparables en 171 turnos, con 3 cuadrangulares, 32 remolcadas y misma cantidad de anotadas.

“Super bien de poder llevar tanta felicidad a los Valles del Tuy, a Charallave que es de donde soy, super contento de poder llevar esa alegría a mi gente”, finalizó Danry, orgulloso de poder dejar el nombre de su tierra en alto.