LVBP: ¿Cuándo y dónde se jugará el primer Caracas vs La Guaira de la temporada 2023-2024? (+Calendario)

Muchos esperaban conocer cuanto antes el calendario de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y durante la noche de este jueves la liga hizo oficial su publicación. Ya está claro que el 21 de octubre se escuchará la voz de play ball en cuatro estadios distintos, pero algunos otros se han preguntado cuándo y dónde será el primer enfrentamiento entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira.

Los últimos finalistas de la LVBP querrán repetir seguramente la final, aunque primero deberán pasar por la ronda regular. Octubre, noviembre y diciembre serán meses cargados de mucho beisbol, y ambas instituciones buscarán desde las primeras semanas sacar la mayor ventaja posible.

Y es que no habrá que esperar mucho para ver el primer Caracas vs La Guaira de la temporada. Según el calendario oficial, el domingo 22 de octubre tendrán su primer careo en el estadio Universitario. Pero eso no quedará allí, ya que las emociones continuarán el martes 24 y el miércoles 25, en duelos a disputarse en La Rinconada y el Universitario, respectivamente.

Para el mes de noviembre las emociones regresarán una vez más con tres partidos. El martes 7, melenudos y escualos disputarán su cuarto duelo de la temporada en La Rinconada. Luego volverán a tener dos días -casi seguidos- de acción, esta vez para el domigo 26 y el martes 28, en La Rinconada y el Universitario, respectivamente.

Finalmente, en diciembre tratarán de conquistar la mayor cantidad de juegos posibles para clasificar a postemporada. En dicho mes solo chocarán en par de ocasiones; el martes 12, en el Universitario; y en la jornada final del miércoles 27, en La Rinconada.