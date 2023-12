LVBP: ¡Contundente! Mira las impresiones de Edgardo Alfonzo tras su despido de Tiburones de La Guaira (+Detalles)

Ya con la confirmación de que Edgardo Alfonzo no será más el manager de Tiburones de La Guaira, tras ser despedido por la organización debido a los malos resultados, este no tardó en pronunciar su descontento por redes sociales.

Alfonzo, que lideró hasta el pasado viernes a los escualos, dejó claro que desde hace unas semanas no se le tomaba en cuenta para las decisiones importantes dentro de La Guaira. Ante esto afirmó que no era una parte importante del ajedrez y que sumado a los malos resultados estallaron la bomba de su despido.

SE ROMPIÓ LA UNIÓN

"La unión del staff y gerencia en todas las decisiones son vitales para el desarrollo de un equipo profesional que busca autoconstruirse y acelerar el cambio de actitud y aptitud para ganar.

De unas semanas para acá, persiste una desarticulación en el plan", fueron las palabras de Alfonzo en su red social x.

Además dejo claro que ya no se le informaba nada de futuras incorporaciones y su única fuente de información eran las redes sociales y era el "Manager".

SIN CONTACTO

"No se me informaban las incorporaciones de pitcheo pendiente, los cambios que se realizan entre los equipos, ni las apreciaciones que yo pudiera tener sobre los nombres presentados en el pasado draft. De todo me iba enterando por las redes sociales, ¡Y era el "Manager"!", continuó.

UN PASO AL COSTADO

"Ya no me sentía parte intrínseca del proyecto inicial y creí conveniente que la organización designara en lo inmediato un nuevo líder que continúe con el esfuerzo de llevar a la final a este gran grupo de muchachos", siguió con contundencia.

Desde esta noche estará al mando David Davalillo de manera interina, por su parte Edgardo deja a Tiburones con un récord de 16-19 ubicados en el quinto lugar de la presente zafra.