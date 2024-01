LVBP: José Martínez tras conquistar el MVP: "Uno siempre tiene que creérselo con humildad" (+Entrevista)

Estadio Universitario.- José "Cafecito" Martínez fue premiado como el Jugador Más Valioso de la temporada 2023-2024 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), luego de registrar una excelsa participación con los Tigres de Aragua. El experimentado jardinero, de 35 años de edad, se impuso a Osmer Morales y José Rondón, los otros finalistas del mencionado galardón.

Su rendimiento en esta campaña se ve reflejado en 55 juegos disputados, 175 turnos al bate, 25 carreras anotadas, 60 imparables, siete dobles, un cuadrangular, 28 remolcadas, 21 boletos, 18 ponches, tres bases robadas, OPS de .834, SLG en .423 y promedio ofensivo de .343.

La oficialización de la victoria del oriundo de La Guaira se dio a conocer al mediodía de este domingo, justo antes de que se iniciara el compromiso entre Tigres de Aragua y Bravos de Margarita en el Estadio Universitario de Caracas (UCV).

"Especial, son metas que uno siempre se traza. Uno siempre dice: 'quiero ser MVP donde sea', pero eso va ligado con muchas cosas, compañeros, couches, gracias a Dios las cosas salieron bien", dijo Cafecito.

"Todos los años es una enseñanza nueva. Agarré ejemplos de muchas personas, traté de ser mejor como persona y profesional. El apoyo y el esfuerzo de mi mamá siempre valió la pena y lo tenía presente, todos los días salía para ponerla a ella contenta y orgullosa; le regalo este premio a ella", expresó.

El guardabosques ha visto acción en once contiendas del beisbol venezolano, ha transitado senderos con solo dos indumentarias; Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua. Su padre es y será recordado como un histórico jugador de los Tiburones, pero él decidió edificar su propia trayectoria como profesional.

"Cuando yo hice la separación de lo que fue la carrera de mi papá a la mía, creo que fue lo mejor. El hecho de empezar a trabajar por mi y el equipo que tengo que representar. Este año se dieron muchas cosas, en especial el logro en el que lo pasé a él, simplemente me detuve y me dije: 'si lo lograste', luego de tantas criticas, cosas negativas, lesiones y situaciones emocionales, pero no me rendí", soltó José.

Un total de 141 puntos acumuló "Cafecito" Martínez para hacerse con la distinción individual que enaltece sus labores con el uniforme de los bengalíes en el curso actual. A pesar de ser una elección sorpresiva para muchos, las estadísticas que él acumuló son dignas de un reconocimiento de este estilo.

"Con todo el respeto a Osmer Morales, José Rondón y hasta Gabriel Noriega que simplemente tuvieron una temporada increíble, uno siempre tiene que creérselo con humildad. Si eso no pasaba, igual me sentiría orgulloso de mi mismo, pero la otra parte de mí me decía: 'sigue pensando que si puedes lograrlo" y gracias a Dios se logró", indicó Martínez.