LVBP: Caribes de Anzoátegui recibe dos peloteros de Bravos de Margarita en reemplazo de Wilson Ramos (+Detalles)

En la tarde del pasado lunes los Bravos de Margarita protagonizaron una situación particular con el Draft de No Protegidos, ya que por error no cubrieron a tres peloteros importantes en su roster. Justamente, uno de esos fue Wilson Ramos, quien fue tomado por los Caribes de Anzoátegui.

Sin embargo, la directiva insular debió hacer hasta lo imposible para tratar de recuperarlo, por lo que llegó a un acuerdo con el conjunto oriental para que el experimentado receptor retornara a las filas de Bravos.

En una entrevista exclusiva para el Diario Meridiano vía telefónica, Otto Padrón, gerente deportivo de Caribes, explicó el mismo lunes sobre la situación, adelantando que dos peloteros llegarían a la Tribu en reemplazo de Ramos.

"Sí, tomamos a Wilson Ramos, pero estamos cuadrando un movimiento con la misma gente de Bravos para devolvérselo y traer dos piezas a cambios para nosotros", comentó.

Ahora, durante la tarde de este martes, el elenco oriental anunció en sus redes sociales las llegadas del lanzador Édgar Isea y el jardinero Luis Rodríguez.

Isea tuvo un gran año con la sucursal Rookie de los D-Backs de Arizona, con los que dejó marca de 5-1 en 18 juegos, con 5.73 de efectividad, 1.73 de WHIP, 17 carreras permitidas, 23 boletos y 37 ponches en 22 innings de labor.

Por su parte, Rodríguez vio acción en Clase-A con los Dodgers de Los Ángeles y su línea ofensiva fue de .275/.354/.393 en 80 juegos, con 81 imparables, 16 dobles, dos triples, cinco cuadrangulares, 39 carreras anotadas, 42 impulsadas y 11 bases robadas.