LVBP: Caribes concreta una agónica victoria sobre Leones

La temporada 2023-2024 no ha sido muy buena con los Caribes de Anzoátegui, pero sin duda que con el pasar de las semanas se están convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza para el resto de equipos. Justamente, los Leones del Caracas sufrieron en su última visita al oriente del país en la noche de este viernes.

Luego de imponerse en la jornada del jueves, la misión de los melenudos era cerrar su gira con otro lauro en el Chico Carrasquel, pero las cosas no se desarrollaron como se lo imaginaron. Al final, los de casa se quedaron con el triunfo por 9-8, no sin antes vivir momentos de agonía para concretar los tres últimos outs.

El encuentro se desarrolló con total dominio de la Tribu, que en los tres primeros episodios sacó una considerable ventaja sobre sus rivales. El abridor Wilfredo Pereira se complicó en la misma primera entrada, y con las bases llenas le regaló una base por bolas a Herlis Rodríguez para inaugurar el marcador.

Para el segundo, Willians Astudillo y Balbino Fuenmayor impulsaron una cada uno con respectivos sencillos. Luego, en el tercero, tanto Antonio Piñero como Luis Sardiñas batearon cuadrangulares de dos rayitas. A simple vista todo parecía sentenciado.

Sin embargo, todo fue cuestión de tiempo para que los bates capitalinos comenzaran a reaccionar. En la alta del tercero descontó Wilfredo Tovar con una remolcada, mientras que Harold Castro hizo lo propio en el quinto con jonrón solitario.

El toma y dame entre ambas novenas continuó para seguir regalándole emociones a los presentes. Niuman Romero conectó un doble para mantener la ventaja de los aborígenes en la baja del quinto; luego, Orlando Arcia despachó su primer vuelacercas de la presente zafra con un compañero abordo; en tanto que Kevin Vicuña respondió en la baja del séptimo con un batazo de iguales dimensiones.

Pero a falta de tres outs y con una diferencia de cinco rayitas, la toletería visitante no quiso bajar los brazos. El lanzador Andrés Sotillet no logró domar a los Leones y permitió que César Hernández, José Rondón y Aldrem Corredor se ilusionaran con la épica remontada. No obstante, Luis Amaya logró sacar el out 27 para conseguir el salvado.

El triunfo fue para Édgar Escobar (3-2) y la derrota para Wilfredo Pereira (0-1). Luis Sardiñas fue el más productivo de Caribes al irse de 4-2 con doble, jonrón, tres anotadas y dos impulsadas; en tanto que Aldrem Corredor se fue de 4-2 con vuelacercas, par de anotadas y par de remolcadas.