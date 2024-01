LVBP: Anthony Vizcaya podría recibir descanso por esta razón (+Entrevista)

Estadio Universitario de Caracas.- Duelo clave en el Round Robin el que disputan Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira este sábado 6 de enero. Melenudos y escualos chocan en postemporada por primera vez desde aquel recordado sexto juego de la Gran Final de la pasada campaña, por lo que las emociones estarán al rojo vivo.

Ante un juego de tal importancia, es normal que ambos equipos cuenten con sus mejores piezas, tanto para el inicio del juego como para lo que será el desarrollo del mismo, sin embargo, Leones podría tener una ausencia de peso.

Previo al inicio del duelo, José Alguacil, manager de los Leones del Caracas, compareció ante los medios de comunicación y habló sobre el relevista Anthony Vizcaya, quien viene de realizar nada más y nada menos que 35 lanzamientos, algo poco habitual en un lanzador que suele ocupar el rol de cerrador.

"Sabemos que ayer lanzó 35 pitcheos. No vino acá para lanzar dos innings, solo en momentos como el de ayer o momentos en los que se necesiten", fue lo primero que comentó Alguacil al ser preguntado por la disponibilidad del serpentinero que pertenece a los Navegantes del Magallanes.

Sin embargo, aunque el manager capitalino está consciente de la gran carga de trabajo que tuvo Vizcaya ante Cardenales, no descarta que pudiera aparecer ante La Guaira durante este Día de Reyes.

"Tendríamos que hablar con él. Pudiera ser que en un punto en donde necesitemos por emergencia un out. Si hoy fuera domingo sería distinto, porque el lunes se descansa, pero mañana tenemos que jugar otra vez contra el mismo equipo, lo que quiere decir que tenemos que hablar con Vizcaya para ver cómo lo podríamos utilizar", resaltó Alguacil

Por otro lado, el dirigente de Leones no quiso desvelar cuál podría ser la alternativa para el noveno inning en caso de que Vizcaya no esté disponible. "Lo tengo en mente pero no lo voy a decir. Lo verán en el noveno inning. Tengo varias opciones, tendría que hablar ahorita con Wilson Álvarez (coach de pitcheo)".