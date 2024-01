LVBP: Leones descuenta y busca la remontada ante Tiburones (En vivo)

El estadio Universitario vuelve a reunir a los dos equipos que hasta hace algunos meses disputaban una final de LVBP: Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira. Para esta ocasión, ambas novenas se verán las caras por primera vez en el Round Robin de la temporada 2023-2024.

Los dirigidos por el manager Oswaldo Guillén arrancaron la postemporada por todo lo alto, consiguiendo dos triunfos vitales en la carretera ante Cardenales de Lara, y luego quitándole el invicto a los Bravos de Margarita.

Por su parte, los muchachos de José Alguacil solo han tenido un revés en estas instancias y fue contra el elenco insular. Sin embargo, sus lauros ante Tigres de Aragua y los pájaros rojos los mantienen en una posición privilegiada, a solo uno de distancia de sus rivales de esta tarde.

El duelo de abridores de hoy será Jesús Vargas (3-2 | 4.66 EFE) contra Ángel Padrón (1-0 | 3.06 EFE).

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Wilfredo Tovar batea elevado de out a jardinero central. Harold Castro pega sencillo con línea a jardinero central. José Rondón batea elevado de out a jardinero izquierdo. Jhonny Pereda batea rodado de out a tercera base.

Leones 0 - Tiburones 0

Inning 1 (parte baja): Lorenzo Cedrola batea rodado de out a tercera base. Maikel García recibe base por bolas. Leonardo Reginatto pega sencillo con rodado a jardinero central. Wilson García batea rodado de out para doble matanza.

Leones 0 - Tiburones 0

Inning 2 (parte alta): Freddy Fermín batea rodado de out a campocorto. Balbino Fuenmayor pega doble con elevado a jardinero derecho. César Hernández batea rodado de out a tercera base. Oswaldo Arcia batea rodado de out a segunda base.

Leones 0 - Tiburones 0

Inning 2 (parte baja): Yasiel Puig batea elevado de out a jardinero central. Luis Torrens batea elevado de out a jardinero central. Danry Vásquez recibe base por bolas. Alcides Escobar batea elevado de out a segunda base.

Leones 0 - Tiburones 0

Inning 3 (parte alta): Gabriel Noriega se poncha tirándole. Wilfredo Tovar batea rodado de out a segunda base. Harold Castro batea elevado de out a jardinero izquierdo.

Leones 0 - Tiburones 0

Inning 3 (parte baja): Miguel Rojas batea jonrón con elevado por el jardín central. Lorenzo Cedrola se poncha tirándole. Maikel García recibe base por bolas. Leonardo Reginatto batea elevado de out a jardinero central. Lanzamiento desviado del lanzador, García avanza a segunda. Wilson García pega sencillo con línea a jardinero central, García anota. Yasiel Puig pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Luis Torrens pega sencillo con línea a jardinero central, García anota, Puig out en tiro a tercera.

Leones 0 - Tiburones 3

Inning 4 (parte alta): José Rondón batea línea de out a campo corto. Jhonny Pereda batea rodado de out a campo corto. Freddy Fermín pega doble con elevado a jardinero central. Balbino Fuenmayor pega sencillo con elevado a jardinero izquierdo, Fermín anota. César Hernández batea para out forzado.

Leones 1 - Tiburones 3

Inning 4 (parte baja): Danry Vasquez se poncha sin tirarle. Alcides Escobar pega sencillo con elevado a jardinero derecho. Miguel Rojas pega sencillo con rodado de toque a tercera base. Wilfredo Boscán reemplaza a Jesús Vargas. Lorenzo Cedrola batea rodado batea para doble matanza.

Leones 1 - Tiburones 3

Inning 5 (parte alta): Oswaldo Arcia batea elevado de out a tercera base. Gabriel Noriega se poncha sin tirarle. Wilfredo Tovar pega sencillo con rodado fuerte a jardinero izquierdo. Harold Castro batea elevado de out a jardinero central.

Leones 1 - Tiburones 3

Inning 5 (parte baja): Maikel Garcia batea rodado de out a segunda base, Leonardo Reginatto batea rodado de out a campo corto. Wilson García pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho. Yasiel Puig batea rodado para out forzado.

Leones 1 - Tiburones 3

Inning 6 (parte alta): Jesús Pirela reemplaza a Ángel Padrón. José Rondón batea rodado de out a tercera base. Jhonny Pereda batea rodado de out fuertemente a campo corto. Freddy Fermín se poncha tirándole.

Leones 1 - Tiburones 3

Inning 6 (parte baja): Vidal Nuño reemplaza a Wilfredo Boscán. Luis Torrens batea línea de out a lanzador. Danry Vásquez batea rodado de out a segunda base. Alcides Escobar batea rodado de out a campo corto.

Leones 1 - Tiburones 3

Inning 7 (parte alta): En desarrollo...