LVBP: Anthony Castro estará desde temprano con Leones del Caracas (+Entrevista)

Para ser campeón en la LVBP, un equipo necesita ser sólido en todas sus líneas, y Leones del Caracas supo serlo durante la pasada 2022/23. El equipo melenudo logró armar una ofensiva fantástica, una defensiva igual de buena y un cuerpo de pitcheo que supo cumplir, especialmente en el relevo, donde los capitalinos destacaron gracias a un increíble año de Anthony Castro, cerrador del equipo.

El serpentinero derecho de Leones fue el líder en salvados de toda la LVBP, con 13, lo que le valió para alzarse con el galardón a Cerrador del Año. Castro conversó en exclusiva para Meridiano y confirmó que volverá a ver acción en Venezuela, esta vez con la esperanza de poder actuar por más tiempo en un hipotético Round Robin.

"Puedo confirmar lo que había adelantado Víctor (Gárate), estaré con Leones desde temprano. Espero estar en el país este mes", aseguró el relevista, que además explicó un poco su plan de trabajo. "Una semana antes de que comiencen las prácticas quiero verme con un coach y retomar un poco el camino. También estoy a la espera de que publiquen el calendario".

Castro ha sido golpeado en 2023 por distintas lesiones, sin embargo, no pierde el enfoque. "Ha sido un año difícil, pero mi modo de entrenamiento no ha cambiado para nada, lo único que cambió fue mi tiempo dentro del terreno. Trabajé en lo mental, siempre cargaba una pelota de beisbol para no perder el feeling de las costuras", explicó.

El relevista melenudo también habló sobre la especial temporada 2022/23 que vivió y que espera repetir en esta próxima campaña. "Fue muy especial, fue mi primera temporada completa. Lo más importante fue que quedamos campeones, más allá de cualquier premio individual", expresó Castro, que también habló sobre la ilusión que le hizo ser campeón con Leones. "Ponerte el uniforme de tu equipo soñado es increíble. Uno de mis recuerdos bonitos de la infancia fue celebrar con mi primo en la sala de la casa el título de 2006. Soñaba con vivir eso como jugador, y aunque no estuve físicamente me lo gocé como si estuviera ahí".

De cara a la próxima temporada, el serpentinero asegura haber estado en contacto con su manager, José Alguacil. "Hemos estado en comunicación todo el año. Más allá del tema deportivo él se ha comportado muy bien conmigo. No sé si seré cerrador, pero mi brazo estará disponible para ayudar a Leones a ganar el bicampeonato en el rol en el que me necesiten", afirmó.

Anthony vivió momentos increíbles en el Universitario, sin embargo, no estuvo en la Serie del Caribe para estrenar el Estadio Monumental, recinto en el que debutará en esta próxima campaña. "Parece un estadio de Estados Unidos. Se ve súper actualizado, todo se ve increíble. El fanático debe estar alegre con esa experiencia", puntualizó el lanzador.

Finalmente, Castro habló sobre la posibilidad que el beisbol criollo podría abrirle para volver al sistema de MLB. "El objetivo principal es ganar el bicampeonato con Leones y esta vez estar todo el año con el equipo, pero sí, espero que algún equipo se interese y logre volver al beisbol organizado", aseguró el lanzador, que será uno de los nombres importantes de Leones en el inicio de la temporada.