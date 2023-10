LVBP: Alexi Amarista se alista para acompañar a Tigres desde el inicio de la campaña 2023-2024

Cada vez falta menos para que inicie la nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), donde todos los equipos del torneo buscarán pelear por el título del torneo y representar a Venezuela en la próxima Serie del Caribe.

Uno de los equipos que comenzó de forma temprana la preparación de cara al nuevo curso de competiciones fue Tigres de Aragua, quienes esperan mejorar notablemente sus resultados y llegar lo más lejos posible.

Sin embargo, dicho equipo se encontraba en incertidumbre con una de sus piezas más importantes, Alexi Amarista, quien se perdió la temporada de la Liga Mexicana por una operación en su rodilla izquierda, pero dicho pelotero mostró estar listo para acompañar al equipo desde el primer día de la zafra 2023-2024.

“Me siento bien, gracias a Dios estoy mejor, después de haber tenido esa operación las cosas han ido mejorando, cada día que entreno me voy sintiendo mejor, estoy trabajando bastante el fortalecimiento de las rodillas para así estar listo para el opening day, he hecho mis rutinas de bateo y rolling y me he sentido bien”, explicó Amarista, quien jugará su temporada número 17, en esta ocasión bajo las directrices del manager Buddy Bailey.

El criollo buscará retomar su ritmo deportivo tras la operación y demostrar que puede ser fundamental para ayudar a los Tigres a conseguir victorias en los compromisos y ser uno de los líderes para guiarlos a las instancias finales del torneo, sin embargo, tiene claro que será una tarea difícil que requiere de mucho trabajo.