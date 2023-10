Henry “Pollito” Rodríguez: “Toda acción mal hecha siempre va a traer consecuencias”

Semanas después de darse a conocer su desvinculación con los Tigres de Aragua, Henry “Pollito” Rodríguez, afirma no tener aun ningún contacto con algún otro equipo para la venidera temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Rodríguez, confirmó que la principal causa de su decisión fue sentirse irrespetado por la gerencia bengalí, con quienes no pudo llegar a ningún tipo de acuerdo, por lo que solicitó su carta de libertad para poder negociar con otro conjunto.

“Hasta el momento no tengo acercamiento como tal con un equipo de Venezuela, aunque sea algo difícil de creer, pero quien sabe que estará sucediendo. Hay muchas personas que me escriben diciéndome que les sorprende que no haya firmado con algún equipo, y bueno, son cosas que ya quedan a la imaginación de la gente”.

El aragüeño expresó sentirse bastante decepcionado de su desvinculación con el equipo bengalí. “Ha sido un proceso difícil, ya que fueron más de cuatro años que realmente me entregué por esa camisa, fueron años donde realmente jugué, me fajé, lloré, ya que me dolía el equipo, todo el mundo lo debería saber, desde un presidente, hasta el personal del Club House”.

El “Pollito” es uno de los bateadores con más hits en activo en la LVBP con sus 715 hits en sus 15 temporadas de experiencia en el circuito criollo, repartidos entre las Águilas del Zulia, Leones del Caracas y Tigres de Aragua, dejando promedio vitalicio de .292.

El maracayero expresó con mucho orgullo su felicidad en sus años con el uniforme de los Tigres, equipo al cual representaba con bastante cariño al ser el de su ciudad natal. “Voy a extrañar a la fanaticada de los Tigres de Aragua, formaron gran parte de mí en el equipo, sé que la gente se faja, va a apoyar, y sabía que querían peloteros que se entreguen como lo hacía yo”

“Realmente es un tema que lo converso bastante con mi familia, todavía tengo un compromiso en México el año que viene, siempre viendo que pasará de aquí para allá, ya que estas decisiones que se toman con un jugador siempre traen consecuencias, espero en este caso no sea así”, expresó Rodríguez, con respecto a su compromiso con los Algodoneros de Unión Laguna.

“Esto me puede traer varias consecuencias, principalmente la familia. Para nosotros los jugadores la comida de nuestra familia es lo más importante, y cuando te quitan el plato de tu familia de la mesa, como quien dice, ya es algo bastante delicado”, dijo Rodríguez, quien conoce sobre lo que puede aportar en un terreno de juego a cualquier equipo.

Finalmente, el “Pollito” cerró expresando su pesar por la manera en la que se manejaron las cosas desde el seno bengalí. “Toda acción mal interpretada y mal hecha siempre va a traer consecuencias, esperemos que esto no me afecte para mi trabajo en México el año que viene por estas decisiones mal tomadas”.