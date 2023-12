Esto dijo Ronald Acuña padre en Extrainning sobre su pelea con Nivaldo Rodríguez (+Video)

En todo conflicto que ocurra, sea cual sea el ámbito, siempre se deben escuchar las diferentes versiones que puedan expresar cada una de las partes involucradas. Cuando los problemas ocurren dentro de un terreno de beisbol, esta norma sigue aplicando.

El pasado lunes, una situación conflictiva le dio la vuelta al país, debido a un conato de trifulca ocurrido entre los Tiburones de La Guaira y los Navegantes del Magallanes, que luego escaló a mayores.

La pelea ocurrió entre Nivaldo Rodríguez, abridor de los Navegantes del Magallanes, y Maikel García, infielder de Tiburones, luego de un intercambio de palabras que provocó que se vaciaran las bancas de ambos equipos.

Posteriormente, Ronald Acuña padre, tío de Maikel García, quedó envuelto en la polémica, ya que Nivaldo Rodríguez publicó en redes sociales unos audios que le envió el Acuña, en los que amenazaba al lanzador del Magallanes de manera violenta.

Sin embargo, faltaba la versión del exjugador oriundo de La Sabana, quien conversó en exclusiva con Darwin Trejo, periodista de Meridiano Televisión para el programa Extrainning (emitido este viernes 8 de diciembre a las 10:00 AM), en la que Acuña padre finalmente explicó la historia desde su punto de vista.



La conversación entre Acuña y Extrainning estaba pautada para el día miércoles, pero el antiguo toletero no pudo asistir, cosa por la que pidió disculpas. "Disculpa por no asistir. Pasaron inconvenientes pero gracias igual por la oportunidad de expresarme", dijo.

Una vez aclaradas las razones por las que se pospuso la entrevista, Acuña Sr. dio su versión de los hechos. "Fue algo que se nos salió de las manos. Él pone en las redes lo que yo dije, pero no pone lo que él nos envió a nosotros. Yo a él ni lo conozco. Cuando se presenta la pelea yo ni en la tribuna estaba. Él empezó a escribir y se puso a decir que somos unos llorones, eso fue después de las tres galletas que le dieron. Él pone lo que yo dije, pero no pone lo que él me dijo a mí", comentó Acuña.

Además, el padre de Acuña Jr. aclaró que su hijo no tuvo nada que ver en el problema. "A mí me da risa lo que está pasando. El problema fue con Maikel, porque Nivaldo le dijo cuando salió del juego que le iba a dar un pelotazo en la cabeza. La gente dice que yo estoy cuidando a Ronald, pero el problema no fue con él", aseguró.

Por otro lado, Ronald Acuña también explicó cómo sale a relucir Henderson Álvarez, otro de los amenazados, en toda la disputa. "Él y otro jugador hicieron señas para que bajara, que ellos me iban a entrar a golpes allá abajo. Por eso respondí. Ellos me mandaron a buscar con la seguridad, por eso les dije que yo no ando solo tampoco".

En otro orden de ideas, el exjugador de equipos como Magallanes, La Guaira o Zulia, afirmó que no tiene ningún problema con los comunicados emitidos por la LVBP y por el Magallanes. "Los comunicados eran de esperarse. Yo soy un fanático y ya. Es lógico, si pasa algo así la Liga tiene que tomar cartas en el asunto", sentenció Acuña, quien también agregó que nadie se ha comunicado con él. "Yo solo leo lo que ponen en Instagram. ¿Qué no nos han dicho? Marginales, que no somos humildes...los que me conocen saben cómo soy yo".

Pese a toda la polémica, Acuña padre afirma estar abierto a conversar y zanjar el tema. "Tengo contacto con Ramón Hernández, si hay que hablar con Nivaldo y darle la mano no tengo ningún problema. Lo que pasó, pasó, ojalá no vuelva a ocurrir. Que la gente siga asistiendo al estadio a disfrutar", sentenció.