"El Pupilo" impone su ley: Bracho lidera el vuelo de las Águilas a enero

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia ya tienen su lugar asegurado matemáticamente en la fiesta de enero de la LVBP. Sin embargo, este éxito no habría sido posible sin el desempeño estelar de su cerrador, Silvino Bracho, quien está atravesando una de las temporadas más brillantes y dominantes de su trayectoria profesional.

Bracho, cuya trayectoria en la liga venezolana se remonta a la zafra 2013, ha logrado hilvanar una serie de campañas sobresalientes, consolidándose no solo como un referente del equipo rapaz, sino como uno de los relevistas más consistentes de todo el circuito.

Una campaña de dominio absoluto

En la actual temporada 2025-2026, el lanzador marabino ha estado prácticamente intratable sobre el montículo. En 24 encuentros disputados, el nativo del estado Zulia ha sumado 11 rescates, igualando su mejor marca personal establecida en el año 2022. Además, ostenta un sólido registro de cuatro victorias por apenas una derrota, habiendo fallado únicamente en tres oportunidades de salvamento en lo que va de torneo.

Su capacidad para retirar bateadores ha sido fundamental para preservar las ventajas del conjunto naranja. En 25 entradas completas de labor, el derecho ha permitido 22 imparables y solo cinco carreras limpias, concediendo apenas dos cuadrangulares. Estos números arrojan una efectividad de 1.80, la cuarta mejor de su historial, solo superada por sus registros de 2020 (0.69), 2014 (0.89) y 2023 (1.16).

Control quirúrgico y veteranía

Más allá de su efectividad, el control de Bracho ha sido un factor diferencial. En la zafra actual, apenas ha otorgado tres boletos frente a 16 ponches propinados, lo que le permite exhibir un WHIP de 1.00, cifra que evidencia lo difícil que resulta para los rivales embasarse ante sus envíos.

Para las Águilas del Zulia, contar con una versión tan solvente de "El Pupilo" representa una garantía de cara a los desafíos de la postemporada. Su experiencia y capacidad para manejar la presión en el noveno inning serán, sin duda, las armas principales del equipo zuliano en su búsqueda por un nuevo título en el béisbol invernal venezolano.