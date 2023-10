Carlos García llevará a Venezuela a Santiago 2024 para buscar el oro en los Juegos Panamericanos (+Declaraciones exclusivas)

La selección de béisbol de Venezuela afrontará los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con grandes expectativas para buscar el oro en suelo chileno, bajo las ordenes del experimentado coach Carlos García.

El conjunto criollo vuelve a esta competición luego de haber participado por última vez en Guadalajara 2011 y ocupó la sexta posición en la tabla general del torneo. En Santiago, García tiene la oportunidad de dirigir a un grupo que podría luchar por estar en el podio. El Team Béisbol Venezuela ya anunció su roster hace unas semanas y, con ese grupo de jugadores experimentados en la liga local y en el extranjero, el combinado nacional tendrá su participación en suelo chileno entre el 15 y el 29 de octubre.

García, quien también es conocido como "El Almirante", visitó el Bloque de Armas y nos habló sobre el equipo, sus expectativas y el trabajo realizado para armar este conjunto en medio de la pretemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con la misión de competir en Santiago para lograr la medalla de oro.

Foto: David Urdaneta

El coach comentó que una de las características más importantes de este grupo es que ya tienen cierto recorrido en la pelota en diversas ligas. "El roster esta muy compacto porque son jugadores que ya han tenido experiencia, tanto a nivel de Triple A y alguno en Grandes Ligas, y se han mantenido aquí jugando en la Liga Mayor".

Además, destacó la importancia de la Liga Mayor de Béisbol Profesional para mantener el ritmo de los jugadores que no logran salir del país. "Esa es una de las grandes importancias de esta liga y no me voy cansar de decirlo. Es la cuna que mantiene a los jugadores listos para cualquier evento internacional" dijo.

Foto: David Urdaneta

García, quien dirige a Líderes de Miranda en la LMBP, habló y mencionó algunos nombres dentro del grupo que pueden ser determinantes en el torneo. "Tenemos buenos lanzadores de renombre como Vicente Campos, Eduardo Figueroa, Henderson Álvarez. Con respecto a los jugadores de posición tenemos a Yonathan Mendoza, Reydel Ascanio, Juan Carlos Torres, Edgar Durán, Eduardo Martínez, un grupo de jugadores que son consistentes en esta liga".

A su vez, agregó que una de las claves para el éxito en Chile es que los peloteros logren acoplarse al cronograma de los Juegos. "Para mi es mas que todo la adaptación al calendario de los Panamericanos, que muchas veces se juega en la mañana, otras veces en la tarde, y son juegos rápidos. De resto, son jugadores que si juegan al nivel que están acostumbrados a hacerlo, vamos a estar bien", expresó.

Apoyo de la LVBP

"El Almirante" también habló sobre el proceso de elección de los jugadores y el apoyo recibido de la LVBP, así como de todos los clubes, para el otorgamiento de los permisos para los peloteros para que puedan representar al país en la competencia que choca con el inicio de la campaña 2023-24 de la pelota venezolana.

"La elección de los jugadores se dio debido a la disponibilidad. Yo quiero agradecer a los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que dieron los permisos para que estos jugadores participen, ya que como todos sabemos ellos participan o pertenecen a las organizaciones de Tigres de Aragua, Leones del Caracas. Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, y esas han cedido a los jugadores para que representen al país en esta competencia que es bastante importante".

"En este momento, todos los jugadores están practicando con sus equipos y el domingo 15 de octubre estaremos de salida hacia la ciudad de Santiago de Chile, y nuestro primer juego será el 19, así que tendremos 16, 17 y 18 para afinar algunas cosas con respecto a los entrenamientos y otros detalles para estar listos", comentó.

Foto: David Urdaneta

¿Quién será el serpentinero para el primer juego?

"El cuerpo de lanzadores está bastante compacto y yo creo que está es una de las cosas fundamentales. Teniendo la experiencia que tengo en este negocio, he visto y sé que el picheo va a ser clave", expresó García, quien mantuvo en incógnita esta pregunta y habló sobre los relevistas del equipo. "Tenemos varias opciones. Vicente Campos es una de las opciones que se perfila como cerrador, pero también tenemos a Nivaldo Rodríguez que ha estado en esa posición, Sotillet ha estado con los Leones del Caracas y en una posición de set up. Además, Figueroa ha hecho un trabajo excelente en ese rol", dijo.

¿Cuáles son las expectativas del coach para los Panamericanos?

El coach habló sobre lo que espera del equipo y destacó que su meta es llegar a obtener el primer lugar del torneo debido al gran apoyo que han recibido por parte de la Federación nacional para armar un equipo competitivo para Santiago. "Ganar la medalla de oro para el país, sin duda alguna. Sabemos que no va a ser una competencia fácil, pero el trabajo que hizo la Federación con mí persona, Luis Blasini, con el apoyo del ministro y todos los que han sido partícipes de poner este equipo junto para que nos represente y tengamos la oportunidad de traernos la medalla de oro panamericana sería un orgullo para mí", comentó.

Finalmente, destacó los puntos fuertes que tiene el equipo para afrontar los Panamericanos y mencionó que uno de ellos es querer representar, de la mejor manera y con toda la responsabilidad, al país en competencias internacionales. "La fortaleza de este grupo es su pasión por la camiseta venezolana, porque las herramientas las tiene cada uno de ellos y sabemos que, a través de los años que los he visto jugando y participando en competencias, tienen el talento para tener éxito en cualquier evento, pero el corazón, la dedicación y el compromiso creo que van a ser muy importantes porque son juegos en los que muchos de ellos, a lo mejor, ya jugaron a ese nivel cuando venían creciendo en sus carreras, pero ya adaptarte otra vez al sistema diario de unos juegos tan exigentes, pues creo que sus ganas de tener éxito y de traer esa medalla al país va a ser primordial", sentenció.