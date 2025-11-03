Breyvic Valera llega a este histórico registro de por vida en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Margarita enfrentaron este domingo a Cardenales de Lara en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare, derrotando a los crepusculares en entradas extra por cinco carreras a cuatro.

Uno de los jugadores clave en este triunfo del combinado insular fue Breyvic Valera, quien, con un imparable al jardín izquierdo, logró remolcar la carreras que dejaría en el terreno a los visitantes.

Con su participación de 5-3 con un extrabase, supera el umbral de las seiscientas bases alcanzadas de por vida en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tras doce campañas disputadas en Venezuela.

Desde su debut en 2012, Valera posee 603 bases alcanzadas en temporada regular, donde ha registrado un total de 444 imparables, 74 dobles, 23 triples, 13 cuadrangulares y 234 bases por bola.

Breyvic Valera, a sus 33 años de edad y habiendo jugado durante toda su carrera en Venezuela con los Bravos, sigue dando de qué hablar en el beisbol profesional venezolano, ampliando su legado como uno de los mejores bates que ha pasado por la liga.