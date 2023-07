LVBP: Águilas del Zulia podrían tener a este exgrandeliga estadounidense como nuevo manager

beisbol venezolano

Julian Castillo 13/07/2023 4:58 pm

Las Águilas del Zulia, podrían tener un nuevo manager importado durante la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Según rumores, el estadounidense Pat Listach es uno de los principales candidatos para asumir el puesto ya que cuenta con una sólida experiencia en el mundo del béisbol, lo cual lo convierte en un serio contendiente.

El exjugador de Grandes Ligas ha pasado por diversas ligas y equipos, y su paso por la Liga Mexicana de Verano ha sido uno de los puntos destacados de su carrera. Como parte del cuerpo técnico de los Acereros de Monclova, Listach dejó huella con su enfoque estratégico. Estas cualidades podrían ser justo lo que las Águilas del Zulia necesitan para elevar su rendimiento y alcanzar la gloria.

El estadounidense Pat Listach está cerca de llegar a un acuerdo con la gerencia zuliana para ser el nuevo manager del equipo.



Tiene experiencia en la Liga Mexicana de verano con los Acereros de Monclova y actualmente se encuentra de coach en la sucursal AAA de los Phillies. pic.twitter.com/hCercQezaU — Movimiento Aguilucho (@MovAguilucho) July 13, 2023

Actualmente, Listach se desempeña como coach en el equipo Triple-A de los Phillies de Philadelphia, lo cual le ha permitido perfeccionar sus habilidades de gestión y desarrollo de talento. Su experiencia en las ligas menores de Estados Unidos le ha brindado una visión integral del juego y una capacidad para adaptarse a diferentes escenarios.

Listach no es el único que ha sonado para llegar a as Águilas del Zulia pues en las últimas semanas también se ha mencionado la posibilidad de que el equipo firme al dominicano Mike Guerrero. Sin embargo, el equipo aún no se ha pronunciado al respecto