Danry Vásquez y la clave de su éxito ofensivo: "Se les hace difícil saber donde lanzarme" (+FOTO)

Manuel Gil 05/01/2023 10:00 am

Manuel Gil / @GilManuel29

Los Tiburones de La Guaira en la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), han estado plagado de estrellas y figuras de alto calibre, pero si hay uno que nunca falta y siempre rinde para ellos, es Danry Vásquez.

El jardinero de los salados ha tenido un excelente rendimiento con el equipo, tanto en la temporada regular como ahora en el Round Robin.

El equipo de Meridiano se trasladó hasta las instalaciones del estadio Universitario y conversó con el outfielder acerca de las claves de su éxito con el madero en instancias de post temporada.

“Soy un pelotero con muchas ganas de hacer las cosas bien. En el Round Robin la adrenalina hace que el juego vaya más rápido y si no sabes controlar las emociones, tratas hacer de más”, dijo Danry.

“La clave principal para mi rendimiento con el madero ha sido ser como yo era al inicio de mi carrera. Conectar la bola a la banda contraria”, confesó el slugger de los Tiburones.

Danry Vásquez en acción / Foto: David Urdaneta

“La Bala” como es apodado, está teniendo un gran inicio de Round Robin con los escualos. Registra 6 imparables, 1 cuadrangular, 1 carrera remolcada y 3 boletos negociados en 10 turnos al bate, su average actual es de .600, además, ha robado par de almohadillas.

“Me he convertido en un bateador de más fuerza, a los pitchers se les ha hecho más difícil saber dónde lanzarme, trato de simplificar e irme al otro lado, pero si se equivocan y la tiran del medio hacia adentro, trato de conectar la bola lejos”, sentenció Vásquez.

Danry ha aprovechado de buena manera la rapidez que posee en sus muñecas al momento de hacer el swing.

“No he tenido cambios en mi mecánica, sigo trabajando con el propósito de conectar la pelota, he dejado llegar más la bola para aprovechar que mis manos son rápidas y eso me ha funcionado”, reconoció el oriundo de los Valles del Tuy.