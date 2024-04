¡Revelador! Peloteros confiesan cómo fue convivir con Ippei Mizuhara en la NPB

Antes de ser el intérprete de Shohei Ohtani en Grandes Ligas y de extraer más de 16 millones de dólares de la cuenta del flamante MVP de la Liga Americana para destinarlos a deudas de apuestas, Ippei Mizuhara llegó a ser un simple trabajador que siempre estaba puesto para ayudar a quiénes lo necesitaran, tanto en su etapa con Ohtani en la NPB como desde que el bidireccional beisbolista debutó en MLB en 2018.

Mizuhara, además de convertirse en un amigo personal del actual pelotero mejor pagado de la Gran Carpa actualmente, también entabló una muy sólida amistad con Michael Crotta, Mitch Lively y Chris Martin; tres peloteros que formaron parte de Hokkaido Nippon Ham Fighters en la etapa en la que "Showtime" también vestía ese uniforme.

Aparte de Ohtani, Ippei Mizuhara fue un gran aliado de Crotta, Lively y Martin

Los tres concordaron en que Mizuhara se comportó muy servicial durante todo el tiempo que estuvieron cumpliendo labores en el torneo nipón, no solo ayudándolos a traducir y entender a los fanáticos y periodistas japoneses, sino también siendo un apoyo para su vida cotidiana.

"Él fue mi salvavidas allí", dijo Lively. "Los traductores son literalmente una extensión tuya. No tienes medios para comunicarte, ni medios para completar el papeleo. No puedes vivir sin ellos, y los consideraba mis amigos, no empleados del equipo".

Mizuhara fue tal cual el "salvavidas" de estos deportistas que emprendieron una nueva etapa de su carrera en Japón sin conocer absolutamente nada de la cultura a la que se enfrentarían. Tan íntimo se volvió de Lively, por ejemplo, que fue quien lo acompañó a abrirse su primera cuenta bancaria en el país del sol naciente e, incluso, estuvo presente en las citas de ultrasonido de la esposa de Chris Martin cuando esta estuvo embarazada.

"Los intérpretes saben mucho sobre usted", reveló Martin. "Él estuvo allí con nosotros en las ecografías, asegurándose de que supiéramos todo lo que estaba pasando. No piensas nada de eso".

Prácticamente todas las declaraciones dadas por estos tres personajes fueron de sorpresa por lo sucedido con Shohei Ohtani, a la par de agradecimiento por lo que significó Mizuhara en sus vidas mientras se desempeñaban como talentos del torneo japonés.

"Me habría perdido por completo sin Ippei", confirmó Crotta. "No sólo en el béisbol, sino en la vida cotidiana".