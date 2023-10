MLB: Yordan Álvarez habla sobre lo que implica batear por delante de José Abreu

Si hay dos jugadores que mucho tienen que ver en la tremenda reacción de los astros de Houston frente a los Rangers de Texas esos son los cubanos Yordan Álvarez y José Abreu la pareja de toleteros de La Isla han sido fundamentales en la ofensiva del conjunto sideral y van por más.

Álvarez y Abreu son ahora mismo las dos cartas principales a la hora de producir carreras en el equipo de Dusky Baker algunos creen que el orden al bate beneficia a Yordan al estar por delante de José Abreu en la alineación algo a lo que el actual campeón de la serie mundial contestó.

El poderoso bateador zurdo asegura que nada cambia que por detrás de él aparezca Abreu, pues el solo se enfoca en buscar el mejor picheo para poder producir: "Es algo de lo que no me preocupo, yo me preocupo por mi turno, creo que trato de buscar un buen lanzamiento y si está en la zona conectar... No estoy pensando en eso de quien me esta protegiendo".

Yordan culminó el juego con números muy similares a los que consiguió en el tercero de la serie. El jardinero se fue de 4-2 con 3 carreras impulsadas; el trio ofensivo compuesto por la triple A mete miedo en Texas, Altuve, Álvarez y Abreu amenazan con darle la vuelta a la Serie de Campeonato en la Liga Americana.