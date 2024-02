MLB: ¡Ya no es un Panda! Vea el antes y ahora de Pablo Sandoval (+Fotos)

Nunca es tarde para regresar a las Grandes Ligas. Ese ha sido el mantra que Pablo Sandoval no ha parado de repetirse desde hace un par de años, cuando en la zafra 2021 tomó su último turno al bate con los Bravos de Atlanta. Ahora, a sus 37 años, cuenta con una nueva oportunidad para jugar en el mejor beisbol del mundo.

Los Gigantes de San Francisco sorprendieron a muchos con el pacto que hicieron con el carabobeño, cuyo contrato de Ligas Menores también vino acompañado con la invitación al Spring Training. Justamente será allí donde al ahora exPanda demostrará que todavía tiene poder en su bate y destreza en su guante.

Y sí, podría decirse que ya no es un panda porque desde su primer día en los entrenamientos con los Gigantes ha mostrado un físico totalmente distinto al que todos recuerdan. "No me voy a retirar. Vine a trabajar con los jóvenes, aprender de ellos un poco más y luchar por un puesto", dijo Sandoval a los medios de prensa.

En su última temporada en las Mayores, el venezolano pesaba alrededor de 268 libras (unos 121 kg). Ese sobrepeso fue motivo de críticas de muchas personas en redes sociales, quienes aseguraban que era una irresponsabilidad de su parte tanto descuido en su físico.

Pero eso ahora es cosa del pasado. Pablo parece haber tomado conciencia, y tras una etapa de mucha disciplina y ejercicios se encuentra más renovado. De hecho, uno de los motivos que lo inspiró a retomar con seriedad el trabajo fue su hijo de ocho años.

"Me dijo, ‘Papá, todavía puedes jugar. Todavía le puedes dar bien a la bola’. Eso causó que pensara más en el beisbol. Todas las cosas que me dijo me impulsaron a hacer todo lo que sabía hacer", confesó el carabobeño.

Sin tener en cuenta lo que pueda aportar con el bate, los Gigantes piensan que Sandoval será una buena presencia en el clubhouse y podría ser un mentor de los jóvenes latinos en el equipo como el dominicano Marco Luciano y el venezolano Luis Matos.