MLB: Mira las primeras palabras de Pablo Sandoval tras su regreso a los Gigantes (+Declaraciones)

Después de tres temporadas ausente del beisbol organizado, Pablo Sandoval está de vuelta y esto luego de que los Gigantes de San Francisco lo firmaran con contrato de Ligas Menores, con invitación al Spring Training 2024 de las Grandes Ligas.

"El Panda" es un multicampeón de Serie Mundial y en San Francisco es un ídolo, ya que fue parte fundamental en los títulos de 2010, 2012 y 2014.

Con 37 años, Sandoval buscará regresar a la MLB y este 19 de febrero se unió a los entrenamientos de los Gigantes, donde buscará demostrar que está vigente para buscar un lugar en el roster.

El venezolano dio declaraciones en su llegada al Spring Training y aseguró que está tranquilo tras esta oportunidad.

"No hay estrés. Ya no tengo que preocuparme por poncharme. Vine aquí para luchar por un lugar", dijo Pablo Sandoval a NBC Sports.

Con esas palabras, Sandoval deja claro que no volvió a los Gigantes para retirarse, quiere aportar con su talento y experiencia a este equipo que le volvió a abrir las puertas.

“Voy a tratar de ayudarlos a prepararse mentalmente, darles consejos para ser mejores. Me siento un poco viejo por ser el único aquí. Quiero jugar béisbol. Voy a volver. Esto va a ser una inspiración para mí después de estar fuera durante mucho tiempo para volver a la normalidad. No va a ser fácil, es un gran desafío. He pasado por esto antes y éste va a ser más especial", agregó.

De por vida con los Gigantes, Pablo Sandoval disputó 1.149 juegos, donde dio 1.139 hits, 135 jonrones, remolcó 569 carreras, anot´p 484 y dejó promedio de .285.