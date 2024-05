MLB: Umpire cubano explica la razón de la expulsión de Ronel Blanco (+Video)

Ronel Blanco, lanzador dominicano de los Astros de Houston que ha sido la gran revelación de la temporada 2024 por parte de los siderales, fue suspendido este miércoles por 10 encuentros, luego de que los umpires le encontraran una sustancia extraña dentro de su guante en un duelo ante los Atléticos de Oakland.

En medio de una temporada complicada para el pitcheo de los Astros, Blanco ha sido como encontrar agua en medio del desierto. El derecho posee un récord fantástico de cuatro victorias sin derrotas en ocho salidas realizadas. Además, Blanco posee efectividad de 2.09 (la mejor dentro de los Astros) y un WHIP de 1.06, por lo que su baja sin duda es sensible.

Luego de este lamentable incidente, el lanzador de Houston se defendió públicamente, ya que aunque admite haber tenido perrubia (resina) en su brazo izquierdo, afirma que no sabía que no estaba permitida. "No sabía que era ilegal, como otros pitchers lo usan, pensé que era normal. Yo lo que les dije es que si él encontró algo pegajoso en mi guante, debo tenerlo también en mi mano y que debía revisarme la mano, pero no quiso. Claro que voy a apelar", expresó.

La explicación del umpire

Laz Díaz, árbitro cubano con más de 20 años de experiencia en Las Mayores, fue el encargado de expulsar del encuentro a Ronel Blanco. Luego del encuentro, Díaz explicó su decisión de botar al dominicano del compromiso.

"Cuando le chequeamos el guante después del primer inning no tenía nada. Al salir al cuarto inning, dentro del guante estaba bien pegajoso. Las reglas han cambiado y al estar así, debe ser expulsado del juego", explicó tranquilamente Díaz, para zanjar cualquier polémica que pudiera haber en torno a su decisión.