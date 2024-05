MLB: Ron Washington ataca a Luis Guillorme por una insólita razón (+Video)

Cuando Ron Washington fue anunciado como nuevo manager de los Angelinos de Los Ángeles hace algunos meses, prometió que el gran objetivo de su equipo sería dominar la División Oeste de la Liga Americana. Ciertamente, no es fácil cambiar al cultura de un equipo que se ha acostumbrado a perder, sin embargo, es válido decir que de momento el manager luce lejos de cumplir su cometido.

Este miércoles 15 de mayo los Angelinos lograron derrotar a los Cardenales de San Luis, para así evitar la barrida en una serie que no fue nada positiva para ellos. Sin embargo, un día antes, el martes 14, los californianos perdieron un juego increíble por pizarra de 7-6 ante este mismo rival.

La parte baja del octavo inning de este encuentro será una difícil de olvidar, especialmente para el utility venezolano Luis Guillorme, quien fue públicamente señalado por Ron Washington como el máximo responsable de la derrota de los Angelinos, debido a no poder ejecutar una jugada.

Squeeze play fallida

En el cierre de la octava entrada, Luis Guillorme llegó al plato con un out, bases llenas y con la pizarra ya 7-6 en favor de los Cardenales de San Luis. En esta situación, y con cuenta de una bola y un strike, Washington decidió ejecutar una "squeeze play" suicida para intentar sorprender y empatar el encuentro.

Para quienes no estén familiarizados con la jugada, un squeeze play es una acción en la que el corredor de tercera base sale a home mientras el bateador toca la bola. Si la jugada es ejecutada bien, lanzador y receptor quedarán sin capacidad de respuesta y el hombre de tercera debería anotar con facilidad.

Lastimosamente, este no fue el caso del intento de squeeze play que realizó Guillorme. JoJo Romero, relevista de San Luis (quien también es zurdo, lo que dificulta tocar con comodidad), lanzó un slider bastante abierto justo cuando los Angelinos ejecutaron la jugada. El pitcheo, que prácticamente cayó en la otra caja de bateo, no pudo ser tocado por Guillorme, por lo que el catcher capturó la bola y tocó al corredor que había salido de tercera, para realizar el segundo out del inning.

Ron Washington ataca a Guillorme

Al hablar de la jugada en la rueda de prensa luego del encuentro, el manager Washington no se guardó nada en contra del bateador venezolano. "Él no hizo el trabajo. No fue nada que yo haya hecho mal. Él no hizo su trabajo", exclamó.

Cuando un reportero mencionó que el pitcheo fue descontrolado, el manager subió aún más el tono de su crítica. "¿Pitcheo salvaje? Romero estaba lanzando la pelota en la zona de strike. ¿Por qué estás poniendo excusas? Estaba lanzando la pelota en la zona de strike. ¡No logró tocar! Punto", sentenció Washington.

Lo cierto es que el pitcheo claramente fue malo y complicado para tocar, pero un día después Guillorme consiguió revancha, ya que este pasado 15 de mayo se fue de 3-2 en la victoria de su equipo ante San Luis, para subir su promedio a .333 y demostrar que sí es una pieza más que valiosa para los suyos.