MLB: ¿Sorprendido? Jesús Luzardo confiesa cómo tomó la noticia de ser el abridor del Opening Day (+Declaraciones)

No todos los lanzadores que hacen vida en las Grandes Ligas tienen la oportunidad de lanzar en el Opening Day. Se trata de un juego especial en el que sí o sí se debe ganar, y es por eso que los Marlins de Miami apostaron para este 2024 por Jesús Luzardo.

El zurdo de 26 años tendrá la responsabilidad de medirse a los Piratas de Pittsburgh el próximo 28 de marzo en el IoanDepot Park, estadio que espera contar con una masiva presencia de fanáticos. De ahí la importancia del manager Skip Schumaker de escogerlo como su lanzador principal.

Ante eso, el criollo atendió a los medios de prensa para dar sus primeras impresiones sobre la noticia, la cual se dio a conocer este lunes luego del choque de los Marlins contra los Cardenales de San Luis por los entrenamientos primaverales.

"Skip (Schumaker) me llamó a su oficina, estaba junto a Sandy (Alcantara). Cuando los vi supe que habían buenas noticias. Básicamente, Skip me comentó todo lo que había progresado durante el Spring Training y luego me dijo que iba a lanzar en el Opening Day", dijo Luzardo.

Luego prosiguió: "Sandy me dijo algunas palabras. Fue bastante genial tenerlo ahí y recibir de su parte consejos que le dieron cuando le tocó lanzar en su Opening Day con el equipo".

El venezolano tuvo su primera presentación del Spring Training el día domingo contra los Nacionales de Washington. Allí trabajó por espacio de dos entradas en las que no permitió ni hits ni carreras, además que recetó tres ponches.

"Sin duda fueron grandes noticias para mi. Le comenté a mi familia, mis padres y amigos, quienes se pusieron muy contentos. Espero que asista un grupo grande ese día para que me apoyen", finalizó.