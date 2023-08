MLB: Shohei Ohtani se pierde su próxima apertura por fatiga

Shohei Ohtani es el mejor jugador de todo el beisbol de las Grandes Ligas, debido a que puede lanzar y batear con una gran categoría, algo que ningún profesional pudo lograr desde la época de Babe Ruth. Sin embargo, como todo ser humano, siempre existen bajones y cansancio.

En el caso del asiático, el estar todos los días en el terreno con los Angelinos y en sus presentaciones como abridor, también hace un gran esfuerzo por batear cuadrangulares está teniendo resultados negativos, ya que está sintiendo un gran cansancio en su brazo de lanzar.

Tras conocerse esto, el cuerpo técnico de los Angelinos decidió no tener disponible al japonés para su siguiente apertura debido a una fatiga de su brazo derecho, la cual era ante los Rangers de Texas y todo apunta a que su regreso en el montículo será a finales de agosto ante Rojos de Cincinnati.

“Les he dicho muchas veces que él conoce su físico mejor que nadie. Confío en lo que me dice. Me ha asegurado que no tiene dolor, no hay una lesión. Es fatiga normal en el brazo, una cosas que algunos tienen que lidiar, confío en él cuando me lo cuenta y estará listo para su próxima salida", comentó Phil Nevin

Angelinos han sido los primeros en cuidar la salud del asiático y más cuando se trata de sus funciones como abridor. Sin embargo, Ohtani seguirá cumpliendo con sus labores como bateador designado con la misión de impulsar al equipo una vez más.

El derecho, ostenta récord de (10-5) con 46 carreras limpias toleradas en 130 entradas y dos tercios de labor. Además de esto, ha recetado a un total de 165 bateadores durante este tramo y mantiene una estupenda efectividad de 3.17 durante este tramo.