¿Reclamo a sus compañeros? Esto dijo Shohei Ohtani tras lograr algo nunca antes visto en la MLB

El pasado miércoles 9 de agosto, Shohei Ohtani hizo historia en la MLB lanzando 6 entradas completas, permitiendo solo 3 imparables y una carrera (no limpia) para adjudicarse su décima victoria de la campaña y convertirse en el primer pelotero de todos los tiempos en llegar a la decena de partidos ganados como lanzador y a los 40 jonrones como bateador.

En la apertura, el japonés estuvo lidiando con calambres en el dedo medio derecho, una molestia que no le quitó la posibilidad de completar una auténtica joya de picheo. “A lo largo del juego, me vi frustrado por la manera en la que estaba lanzando. No me sentí bien durante todo el partido”; confesó Ohtani haciendo referencia a que tuvo que soportar el dolor por los 6 innings que estuvo sobre la lomita.

Más allá del récord obtenido por la superestrella de los Angelinos de Los Ángeles, el conjunto californiano apenas pudo equilibrar su récord a 58-58, quedando aún muy lejos de puestos de comodín de la Liga Americana, a 6.5 partidos específicamente.

Precisamente por ello vinieron motivadas las palabras del nipón de 29 años, quien luego de la disputa aseveró: "Las victorias, obviamente necesitamos anotar carreras para obtenerlas, y yo también me paro en la caja de bateo, pero necesito el apoyo de mis compañeros".