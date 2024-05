MLB: Ronald Acuña Jr. habló sobre su lesión: "Todo queda en manos de Dios"

Este domingo 26 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de Major League Baseball (MLB). Pero la noticia principal del día no fue algo concerniente a alguna victoria o derrota de uno de los equipos que jugaron. Lo que llamó la atención a todos fue lo que sucedió con Ronald Acuña Jr.

El actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional saltó al terreno de juego, como todos los días, para jugar ponerse el uniforme de Atlanta Braves y medirse a Pittsburgh Pirates. Pero apenas en el primer episodio, mientras el venezolano se encontraba en segunda base, en un intento por robarse la almohadilla, se desplomó y tuvo que salir del terreno de juego a realizarse pruebas médicas por una posible lesión de rodilla.

La victoria 8-1 de Atlanta Braves fue anecdótica, pues todos estaban pendiente de qué iba a suceder con Ronald Acuña Jr. El estelar pelotero de 26 años de edad ya había sufrido lesiones similares en el pasado y existía el miedo de que vuelva a pasarle, contándole su proyección en la presente temporada. Culminado el encuentro, los medios de comunicación se acercaron al vestuario para hablar con el jardinero sobre cuál es su estado físico actual.

Ronald Acuña cree que esta lesión es más leve que la anterior

"A comparación con la primera lesión que tuve esta creo que es un poco más leve. Me asusté mucho porque sentí dolor. Creo que me perderé un mes. Cada vez que me hablan de la rodilla me preocupa mucho por lo que pasé pero todo queda en manos de Dios y esperar que todo salga bien", dijo Acuña Jr.

Se espera que Atlanta Braves lo ponga en la lista de lesionados por 10 días en espera de los resultados, que dictaminarán el tiempo que estará el venezolano fuera de los terrenos de juego.

Hasta la fecha, tiene 49 juegos disputados. En ellos, registra cuatro jonrones, ocho dobles, un triple, 15 carreras impulsadas, 38 anotadas, 16 bases robadas y un promedio al bate de .250.