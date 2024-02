MLB: ¡Perseverancia! Vea el sacrificio de Gleyber Torres para mantenerse con los Yankees (+Video)

El venezolano de los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres, continúa con su anhelo de mantenerse en el equipo del Bronx por los próximos años, pero luce difícil que su estadía se alargue. Desde hace algunos meses los rumores de su salida de esa organización se han incrementado.

Para el 2025 llegará a la agencia libre, el caraqueño requiere demostrar una gran versión y sorprender a todos dentro de los Bombarderos para lograr una extensión en su contrato. En el 2023 fue una pieza clave en la ofensiva, pues las lesiones de Giancarlo Stanton y Aaron Judge perjudicaron en gran magnitud la productividad.

El New York Post publicó una nota acerca del criollo y el esfuerzo que ha tenido desde la temporada baja, con la intención de llegar de buena manera al actual Spring Training del 2024. Torres, en medio de los meses de inactividad no solo se dispuso a descansar, sino que creó unas instalaciones acondicionadas para entrenar.

"Torres en realidad no lo construyó a mano, pero él y su ex compañero de equipo de los Yankees, Gio Urshela, alquilaron un almacén en el área de Tampa y lo llenaron con pesas, césped y una jaula de bateo. El gimnasio, llamado The Lab, abrió sus puertas en julio pasado, lo que significa que estuvo listo con suficiente tiempo para que Torres y Urshela lo usaran durante la temporada baja", indican en el portal web.

“Es realmente especial”, comentó Gleyber.

En el curso anterior dejó registro de .273 en AVG, 163 indiscutibles, 25 cuadrangulares, 68 carreras remolcadas, 90 anotadas, 67 pasaportes negociados y 98 ponches sufridos en 672 apariciones en el cajón de los bateadores.