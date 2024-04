MLB: Pablo López se mide a Detroit en choque de posibles "Cy Youngs" (+Video)

Duelo de altísimo nivel el que se vivirá esta tarde en el Comerica Park de Detroit. Los Tigres de Detroit, de la mano de su estelar lanzador zurdo Tarik Skubal, recibirán la complicada visita de los Mellizos de Minnesota, quienes contarán con el zuliano Pablo López, as de la rotación del equipo.

La de este jueves será la tercera apertura de López en lo que va de temporada, luego de dos buenas presentaciones en las que dividió su récord, con una victoria en el día inaugural y una cruel derrota en su segunda salida, ante los Guardianes de Cleveland, por lo que el criollo hará todo lo posible para intentar conseguir su merecida revancha.

Pablo López vs Detroit

Como es de esperarse debido a que ambos equipos comparten división, esta no será la primera vez que el lanzador criollo se mida a la toletería de los Tigres de Detroit, por lo que no es un rival desconocido.

"El Doctor" se enfrentó por primera vez a Detroit el pasado 24 de junio de 2023, día en el que lanzó 6.0 entradas en las que permitió tan solo tres rayitas. Sin embargo, el criollo se llevó la derrota, ya que la ofensiva de Minnesota solo pudo fabricar dos carreras aquel día.

Par de meses después, el zuliano volvió a visitar el Comerica Park para realizar otra buena apertura, esta vez con más suerte, ya que no permitió carreras en 7.0 innings y logró llevarse la victoria.

Sin embargo el reto que tendrá en esta ocasión Pablo López no será nada sencillo, ya que se medirá al zurdo Tarik Skubal, quien es otro gran candidato a pelear el Cy Young de la Liga Americana en esta campaña 2024.

De momento, Skubal ha tenido una actuación muy similar en el presente año a la del criollo. En su primera apertura, Skubal dominó con solvencia a los Medias Blancas de Chicago, al lanzar seis entradas completas en las que no permitió carreras. Sin embargo, días después, el as de Detroit no tuvo la misma suerte ante Oakland, al recibir cuatro rayitas en 6.1 innings.